Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Nach Weihnachten gibt es wieder einen Lockdown

Wien - In Österreich hat es schon 2 Mal einen Lockdown gegeben. Nun gibt es noch einen Lockdown. Er soll nach Weihnachten anfangen und bis 18. Jänner dauern. Die meisten Geschäfte müssen schließen. Die Lokale bleiben weiterhin zu. Lebensmittel-Geschäfte und Apotheken bleiben aber offen.

Am 16. und 17. Jänner soll es wieder Corona-Massentests geben. Da kann sich jeder gratis testen lassen.

In den Schulen gibt es erst ab 18. Jänner wieder Unterricht. Die Schule fängt aber schon am 7. Jänner an. Bis 18. Jänner müssen die Schüler von daheim mit dem Computer lernen.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Österreich sind schon über 5.000 Menschen an Corona gestorben

Wien - In Österreich sind schon 5.172 Menschen durch den Corona-Virus gestorben. Von Donnerstag bis Freitag starben 145 Menschen durch den Virus. An einem Tag haben sich 2.085 Menschen neu angesteckt.

Am Freitag waren 3.073 Menschen wegen Corona im Spital. Davon waren 495 Menschen auf der Intensiv-Station.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein besonderer Teil von einem Krankenhaus. Dort liegen sehr schwer kranke Patienten. Sie können zum Beispiel nicht allein atmen und brauchen dafür eine Maschine. Diese Maschine heißt Beatmungs-Gerät.

Noch ein Lockdown ist schlecht für die Wirtschaft

Wien - Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus sind sehr schlecht für die Wirtschaft. Dadurch wird die Wirtschaft schwächer. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, nennt man das Schrumpfen. Wenn die Wirtschaft schrumpft, verdienen viele Firmen weniger Geld. Dann haben auch viele Menschen weniger oder gar keine Arbeit.

Heuer schrumpft die Wirtschaft in Österreich um mehr als 7 Prozent. Das hat das Wifo ausgerechnet. Nächstes Jahr wird die Wirtschaft wieder stark wachsen, aber nur wenn es keinen Lockdown mehr gibt. Gibt es wieder einen Lockdown, dann wächst die Wirtschaft weniger stark, sagt das Wifo.

Erklärung: Wifo

Wifo ist eine Abkürzung für Wirtschafts-Forschungs-Institut. Das Wifo beschäftigt sich mit der Wirtschaft. Es will auch herausfinden, wie es der Wirtschaft in der Zukunft gehen wird.

Der beste Fußball-Spieler des Jahres ist Robert Lewandowski

Zürich - Der Fußball-Welt-Verband FIFA wählt jedes Jahr den besten Fußball-Spieler. Dieser Spieler ist dann Welt-Fußballer. Heuer ist Robert Lewandowski Welt-Fußballer geworden. Lewandowski kommt aus Polen. Er ist 32 Jahre alt und spielt für den deutschen Fußball-Verein Bayern München.

Bester Fußball Trainer des Jahres ist der Deutsche Jürgen Klopp. Er ist Trainer von Liverpool in England. Der beste Tormann ist Manuel Neuer. Er kommt auch aus Deutschland und spielt für Bayern München.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++