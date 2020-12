Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Am Sonntag findet in Österreich die erste Corona-Impfung statt

Wien - Die erste Impfung gegen den Corona-Virus in Österreich gibt es am Sonntag. Um 9.00 Uhr wird an der MedUni Wien zum ersten Mal jemand gegen den Virus geimpft. Die ersten Impfungen bekommen 5 Risiko-Patienten über 80 Jahre. Sie haben sich freiwillig dafür gemeldet. Die Impfung ist der Anfang für den Sieg über die Krankheit. Das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Die ersten Corona-Impfungen werden am 26. Dezember nach Österreich geliefert. Insgesamt bekommt Österreich bis März rund eine Million Impf-Dosen.

Gerichts-Urteil zu Masken-Pflicht und Klassen-Teilung

Wien - Wegen der Corona-Krise gibt es viele verschiedene Verordnungen. Eine davon galt im Frühling für Schulen. Die Klassen mussten geteilt werden. Die Schüler bekamen abwechselnd Unterricht in der Schule. Außerdem mussten die Schüler in der Schule eine Maske tragen. Nur im Unterricht brauchten sie keine.

Das war jedoch nicht in Ordnung. Das hat jetzt der Verfassungs-Gerichtshof entschieden. 2 Kinder und deren Eltern hatten sich beim Verfassungs-Gerichtshof beschwert.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof ist ein sehr wichtiges Gericht in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste Gesetz in einem Land. Der Verfassungs-Gerichtshof wird oft mit VfGH abgekürzt.

Winter-Saison in Österreich begann schwach

Wien - Die Corona-Krise macht es den Hotels und Pensionen in Österreich schwer. Auch der Start in die heurige Winter-Saison war schwach. Im November gab es um fast 80 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahr. Vor allem aus dem Ausland kamen kaum Urlauber. Es gab ein Minus von 95 Prozent.

Besonders schlimm ist die Lage in Wien. Im November kamen fast überhaupt keine Gäste nach Wien. Auch in Tirol, Salzburg und Vorarlberg gab es ein großes Minus.

Durch den Corona-Lockdown sind aktuell alle Hotels und Pensionen geschlossen. Am 18. Jänner sollen sie wieder öffnen.

In Österreich gibt es mehr als 2.100 Corona-Neu-Infektionen

Wien - In 24 Stunden hat es in Österreich mehr als 2.100 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. 114 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Damit starben bisher insgesamt mehr als 5.600 Menschen an dem Virus. Allein in Wien stieg die Zahl der Corona-Toten auf über 1.000.

Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern ging leicht zurück. Mehr als 2.700 müssen wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden. Über 470 von ihnen liegen auf Intensiv-Stationen. Sie sind also so schwer krank, dass sie besondere ärztliche Hilfe brauchen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++