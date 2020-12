Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Der Gesundheits-Minister freut sich über die ersten Corona-Impfungen

Wien - Am Sonntag hat man in Österreich die ersten Menschen gegen den Corona-Virus geimpft. Darüber hat sich der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober sehr gefreut. "Das war ein großer Tag im Kampf gegen die Pandemie", sagte er.

Jetzt sollen zuerst ältere Menschen die Corona-Impfung bekommen. Auch Menschen in wichtigen Berufen sollen zuerst geimpft werden. Das sind zum Beispiel Mitarbeiter in Spitälern und in Pflege-Heimen.

Nach 2 Monaten kann sich dann jeder gratis impfen lassen. Die Impfung ist freiwillig. Das bedeutet, man muss sich nicht impfen lassen.

Ältere Menschen bekommen jetzt gratis spezielle Schutz-Masken

Wien - In Österreich bekommen alle Menschen über 65 Jahre gratis FFP2-Masken. FFP2-Masken filtern die Luft zum Atmen besonders gut. Die Masken kommen mit der Post. Das Gesundheits-Ministerium hat die ersten von diesen Masken am 23. Dezember abgeschickt. Am 24. Dezember sind sie angekommen. Bis Mitte Jänner sollen alle älteren Menschen ihre FFP2-Masken bekommen.

Jeder Mensch in Österreich über 65 bekommt gratis 10 FFP2-Masken. Damit sollen die älteren Menschen vor dem Corona-Virus geschützt werden.

Wegen Corona verlieren viele Österreicher ihrer Zuversicht

Linz - Viele Menschen in Österreich starten mit weniger Zuversicht in das neue Jahr. Sie erwarten also wenig Gutes im neuen Jahr. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. Das geht aus einer Umfrage hervor. Im vorigen Jahr gingen 60 Prozent mit Zuversicht in das Jahr 2020. In das Jahr 2021 gehen nur 28 Prozent mit Zuversicht.

3 Viertel von den Befragten sagen auch, dass das Jahr 2020 schlecht war. Deshalb glauben viele von ihnen, dass das Jahr 2021 nur besser werden kann.

Ein Oberösterreicher hat über 9 Millionen Euro im Lotto gewonnen

Wien - In Österreich fand am Sonntag die Lotto-Ziehung statt. Dabei hat jemand aus Oberösterreich als einziger die 6 richtigen Zahlen getippt. Der Oberösterreicher hat damit den Sechsfach-Jackpot gewonnen. Sein Gewinn beträgt über 9 Millionen Euro. Das ist heuer der höchste Lotto-Gewinn. Es ist auch der fünfthöchste Gewinn in der Lotto-Geschichte.

