Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich sind schon über 6.000 Menschen an Corona gestorben

Wien - In Österreich sind schon 6.059 Menschen durch den Corona-Virus gestorben. Von Montag bis Dienstag starben 128 Menschen durch den Virus. An einem Tag haben sich 1.868 Menschen neu angesteckt.

Am Dienstag waren 411 Menschen wegen Corona auf der Intensiv-Station im Spital. Gesundheits-Minister Rudolf Anschober will, dass weniger Menschen auf der Intensiv-Station sind. Es sollen nur noch 200 sein.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein besonderer Teil von einem Krankenhaus. Dort liegen sehr schwer kranke Patienten. Sie können zum Beispiel nicht allein atmen und brauchen dafür eine Maschine. Diese Maschine heißt Beatmungs-Gerät.

Zu Silvester wird die Polizei viel kontrollieren

Wien - Die Polizei wird zu Silvester mehr kontrollieren als sonst. Insgesamt werden zu Silvester rund 4.000 Polizisten im Einsatz sein. Das hat der Innen-Minister Karl Nehammer gesagt.

Die Polizei wird vor allem auf verbotene Feuerwerke schauen. In Städten und Orten darf man nämlich keine Raketen oder Feuerwerke zünden. Außerhalb von Orten und Städten darf man das aber schon.

Wegen Corona war das Tanken heuer günstiger als sonst

Wien - Die Preise für das Tanken von Diesel und Super waren heuer billiger. Grund dafür ist die Corona-Krise. Durch die Krise ist die Wirtschaft weltweit schwächer geworden. Dadurch wurde weniger Öl und Benzin verbraucht. Deshalb war das Tanken heuer billiger.

Im Durchschnitt zahlte man für einen Liter Diesel 1 Euro und 5 Cent. Für einen Liter Super bezahlte man heuer einen Euro und 9 Cent. Das hat der ÖAMTC ausgerechnet.

Erklärung: ÖAMTC

ÖAMTC ist die Abkürzung für Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club. Der ÖAMTC ist ein Verein, der sich für Auto-Fahrer, Motorrad-Fahrer und auch Rad-Fahrer einsetzt.

Heuer war die Luft-Qualität in Österreich deutlich besser

Wien - Heuer war die Luft in Österreich besser. Der Grund dafür sind die Maßnahmen gegen den Corona-Virus. Dadurch sind nämlich weniger Autos in Österreich gefahren. Die Autos konnten damit weniger Abgase produzieren. Dadurch ist die Luft in Österreich deutlich besser geworden. Das hat am Dienstag der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) gesagt.

Der VCÖ will, dass die Luft auch nach der Corona-Krise gut bleibt. Es soll mehr öffentliche Verkehrsmittel geben, sagt der VCÖ. Dann brauchen weniger Menschen ein Auto.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++