Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bei einem Erdbeben in Kroatien starben mindesten 7 Menschen

Zagreb/Sisak/Wien - In Kroatien hat es am Dienstag ein starkes Erdbeben gegeben. Dabei starben mindestens 7 Menschen. Viele Menschen wurden verletzt. Das Erdbeben zerstörte viele Häuser. Die halbe Stadt Petrinja wurde zerstört. In der Stadt Glina beschädigte das Erdbeben fast jedes Haus.

Das Erdbeben konnte man auch in einigen Teilen von Österreich spüren, aber nur ganz leicht. Am Mittwoch in der Früh bebte die Erde in Kroatien noch einmal.

Die Partei-Chefin der Wiener Grünen tritt zurück

Wien - Birgit Hebein ist die Partei-Chefin der Wiener Grünen. Mitte Jänner tritt sie als Chefin zurück. Das hat sie am Mittwoch auf Facebook geschrieben. Bis spätestens Juni soll ein Nachfolger für sie gefunden sein.

Im Oktober war die Wahl in Wien. Da erreichte Hebein das beste Ergebnis in der Geschichte der Wiener Grünen. Aber die SPÖ wollte nicht mehr gemeinsam mit den Grünen regieren. Dadurch war sie nicht mehr Wiener Vize-Bürgermeisterin. Sie blieb aber die Chefin der Grünen. Eigentlich sollte sie diesen Posten bis Ende 2021 behalten.

Jetzt ist in Großbritannien noch eine Corona-Impfung erlaubt

London/Wien - In Großbritannien wird seit 3 Wochen ein Corona-Impfstoff verwendet. Diese Impfung wird gemeinsam von einer deutschen Firma und einer Firma aus den USA hergestellt.

Jetzt hat Großbritannien noch eine weitere Corona-Impfung erlaubt. Sie stammt von der Universität Oxford und der Firma AstraZeneca. Diese neue Impfung wirkt nicht ganz so gut wie die erste. Aber dafür kann man sie leichter lagern.

Die Schi-Abfahrt in Bormio hat Matthias Mayer gewonnen

Bormio - Am Mittwoch hat in Bormio in Italien eine Schi-Abfahrt stattgefunden. Diese Abfahrt hat Matthias Mayer aus Kärnten gewonnen. Das war in der Schi-Saison 2020/2021 der erste Sieg von Österreich. Mayers Team-Kollege Vincent Kriechmayr kam auf den 2. Platz. Das heißt, in Bormio gab es einen österreichischen Doppelsieg.

Der Sieg von Mayer war ganz knapp. Kriechmayr war nur um 0,04 Sekunden langsamer als Mayer. Der Schweizer Urs Kryenbühl kam auf den 3. Platz. Er war nur um 0,06 Sekunden langsamer als Mayer.

Erklärung: Abfahrt

Die Abfahrt ist besonders gefährlich. Die Schi-Rennläufer fahren von einem Berg eine lange und schwierige Strecke hinunter. Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken. Auf den geraden Stücken werden die Schi-Rennläufer sehr schnell. Sie fahren oft mehr als 130 km/h. Sie fahren dann so schnell wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++