Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bereits 8.360 Impf-Dosen gegen das Corona-Virus ausgeliefert

Wien - Österreich bekommt pro Woche 63.000 Impf-Dosen zum Schutz vor Corona. Bis zum Ende der Woche werden das insgesamt 126.000 Impf-Dosen sein. Bis zum heutigen Dienstag wurden 8.360 Impf-Dosen ausgeliefert. Das teilte Gesundheits-Ministerium mit.

Von den 8.360 Impf-Dosen hat Wien 2.800 Dosen erhalten. 2.690 davon bekam Niederösterreich. 890 bekam Salzburg, 525 Vorarlberg und 485 Tirol. 460 hat Oberösterreich bekommen. 300 gingen nach Kärnten, 170 bekam das Burgenland und 40 die Steiermark. Bis Ende Februar sollen 158.000 Menschen in Pflegeheimen und Spitälern geimpft sein.

Die Geschäfte haben durch das Corona-Virus viel weniger Geld verdient

Wien - Österreich befindet sich wegen dem Corona-Virus im Lockdown. Der Lockdown soll am 24. Jänner enden. Es ist bereits der 3. Lockdown. Das schadet den Geschäften in Österreich sehr. Durch die Lockdowns haben die Geschäfte einen Verlust von rund 8,5 Milliarden Euro erlitten. Das hat die Johannes Keppler Universität Linz errechnet. Sollte der Lockdown bis Ende Jänner verlängert werden, wird der Verlust auf 9,1 Milliarden Euro steigen.

Viele Leute bestellen wegen Corona Waren lieber über das Internet. Die Universitäts-Experten befürchten, dass die Leute nach der Corona-Krise weiterhin im Internet bestellen. Und dass die Geschäfte in Österreich weiterhin keine Kunden haben werden.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Jeder 5. Bürger in Österreich wurde im Ausland geboren

Wien - Im Jahr 2020 kam jeder 5. Bürger in Österreich aus dem Ausland. Insgesamt sind das 1,765 Millionen Bürger in Österreich, die im Ausland geboren wurden. In Wien leben mit 36,7 Prozent die meisten davon. Im Burgenland leben mit 11,6 Prozent die wenigsten davon. Die meisten von ihnen kamen im Jahr 2020 aus Deutschland. Das betrifft 237.000 Menschen. Aus Bosnien-Herzegowina kamen 170.500 und aus der Türkei kamen 159.000.

Die Kaiser-Schnurrbart-Tamarinen in Schönbrunn bekamen Drillinge

Wien - Die Kaiser-Schurrbart-Tamaraine im Tiergarten Schönbrunn haben Nachwuchs. Kaiser-Schnurrbart-Tamarine sind eine Affenart. Die Kleinen kamen am 1. Dezember auf die Welt und sind ohne Schwänzchen 5 Zentimeter groß. Noch weiß man nicht, ob sie Weibchen oder Männchen sind.

Kaiser-Schnurrbart-Tamarine sind für ihre langen und weißen Bärte bekannt. Diese Bärte haben Männchen und auch Weibchen. Bei den 3 Kleinen kann man schon den Anfang der Bärte sehen. Zurzeit ist der Zoo geschlossen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++