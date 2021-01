Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Donald Trump akzeptiert nun Ergebnis der Präsidenten-Wahl

Washington - In den USA hat am 3. November die Präsidenten-Wahl stattgefunden. Joe Biden gewann die Wahl. Das bestätigte nun auch der Kongress. Biden wird der nächste Präsident der USA. Die Angelobung findet am 20. Jänner statt. Der aktuelle Präsident Donald Trump erkannte erst jetzt das Wahl-Ergebnis an.

Trump verurteilte zudem den Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol. Am Mittwoch hatte Trump zu Protesten gegen das Wahl-Ergebnis aufgerufen. Er sagt, dass bei der Wahl betrogen wurde. Daraufhin stürmten Anhänger von Trump das Kapitol in Washington.

Erklärung: Kongress

Der Kongress ist das Parlament der USA. Der Kongress besteht aus 2 Teilen. Sie heißen Senat und Repräsentanten-Haus.

Die Politiker im Kongress haben viele Aufgaben. Sie kontrollieren etwa den Präsidenten. Und der Präsident kann nur dann ein neues Gesetz machen, wenn die Politiker im Kongress dafür stimmen. Kapitol wird das Gebäude genannt, in dem der Kongress arbeitet.

Die EU bekommt mehr Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer

Brüssel - Am 21. Dezember hat die EU den Corona-Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer zugelassen. Nun wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen. Die EU bekommt nun bis zu 300 Millionen weitere Impfstoff-Dosen. 75 Millionen davon sollen ab April zur Verfügung stehen. Zuvor hatten sich EU-Staaten beklagt. Sie sagten, sie hätten zu wenig Corona-Impfstoff zur Verfügung.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer war der erste in der EU. Am Mittwoch wurde in der EU auch der Impfstoff der Firma Moderna zugelassen.

Die 2. Runde der Corona-Massentests in Wien hat begonnen

Wien - In Wien hat am Freitag die 2. Runde der Corona-Massentests begonnen. Sie finden bis zum 17. Jänner statt und sind kostenlos. Testen lassen kann man sich in der Wiener Stadthalle, in der Messe Wien und in der Marx-Halle. Bei den Tests arbeitet das Bundesheer mit der Hilfs-Organisation Samariterbund und der Feuerwehr zusammen.

Um sich testen zu lassen muss man sich online oder telefonisch anmelden. Bis Freitagvormittag haben sich schon 50.000 Menschen dafür angemeldet. Zum Corona-Test muss man einen Ausweis und die E-Card mitnehmen.

Das Jahr 2020 war das bisher wärmste Jahr in Europa

London/Europa-weit - In Europa war das Jahr 2020 das bisher wärmste Jahr seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Es war um 0,4 Grad wärmer als 2019. Im Vergleich mit der ganzen Welt war 2020 so warm wie das Rekord-Jahr 2016. Mit dem Jahr 2020 ging auch das bisher wärmste Jahrzehnt zu Ende. Das zeigen die Daten vom Klimawandel-Dienst der EU.

Der Klimawandel-Dienst erstellt monatlich Berichte über die Luft-Temperatur. Dabei werden Daten von Satelliten und Wetter-Stationen weltweit verwendet.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++