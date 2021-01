Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Britisches Corona-Virus in Tirol entdeckt

Jochberg - Im September hat man in Großbritannien eine neue Art von Corona-Virus entdeckt. Dieser soll viel ansteckender als die bisher bekannte Corona-Art sein. Ärzte vermuten nun bei 17 Menschen in Tirol diese britische Corona-Art. Das haben erste Tests in der Gemeinde Jochberg ergeben. Genauere Tests sollen bis zum Wochenende Klarheit schaffen.

Bei den 17 Corona-Patienten handelt es sich größtenteils um britische Staatsbürger. Die Bewohner von Jochberg sollen sich auf Corona testen zu lassen.

Viele Schi-Gebiete haben keine Strategie gegen Corona

Wien - In Österreich haben die Schi-Gebiete am 24. Dezember wieder geöffnet. Das durften sie trotz dem Lockdown machen, der zurzeit in Österreich gilt. Viele von den Schi-Gebieten haben aber scheinbar für den Winter keine Strategie gegen den Corona-Virus entwickelt. Das geht aus einer Befragung hervor.

Mehr als 90 Prozent der befragten Lift-Betreiber hatten noch keine Strategie gegen Corona. Ein Drittel hatte auch nicht vor eine Strategie dagegen zu entwickeln. Nur 7 Prozent der Lift-Betreiber gab an, bereits eine Strategie gegen Corona entwickelt zu haben.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Twitter hat dauerhaft 70.000 Benutzer-Konten gesperrt

Bangalore/San Francisco/Washington - Die Internet-Seite Twitter sperrt mehrere 1.000 Benutzer-Konten. Seit Freitag wurden 70.000 Konten dauerhaft gesperrt. Der Grund für diese Sperren ist der Sturm auf das Kapitol. Am Mittwoch vor einer Woche wurde das Kapitol von Anhängern von US-Präsident Donald Trump gestürmt.

Von der Sperrung sind vor allem Trump-Anhänger betroffen. Viele von ihnen haben auf Internet-Seiten immer wieder Verschwörungs-Theorien verbreitet. Das Benutzer-Konto von Donald Trump wurde ebenfalls dauerhaft gesperrt.

Nach dem Flugzeug-Absturz in Indonesien Black Box gefunden

Jakarta - In dem asiatischen Land Indonesien war am Samstag ein Flugzeug abgestürzt. In dem Flugzeug waren 62 Menschen. Rettungskräfte haben mehrere Tage nach Überlebenden gesucht. Man hat bisher keine gefunden.

Am Dienstag ist die sogenannte Black Box gefunden worden. Sie speichert wichtige Daten über den Flug. Die Black Box wird auch Flugschreiber genannt. Die Behörden wollen damit nun herausfinden, warum das Flugzeug abgestürzt ist.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++