Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Schulen in Österreich öffnen erst am 25. Jänner

Wien - Wegen dem Lockdown haben die Schulen in Österreich gerade zu. Schüler werden zuhause unterrichtet. An den Schulen gibt es nur Betreuung. Ab 25. Jänner öffnen die Schulen aber wieder. Das ist eine Woche später als geplant.

Ab 25. Jänner gibt es wieder Schicht-Betrieb in den Klassen. Jede Hälfte der Schul-Klasse wird an verschiedenen Tagen unterrichtet.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

US-Vize-Präsident Pence hält weiterhin zu US-Präsident Trump

Washington - Nach einer Rede von US-Präsident Donald Trump haben seine Anhänger vergangene Woche das Kapitol gestürmt. Dabei starben 5 Menschen. Nun fordern die Demokraten seinen vorzeitigen Rücktritt. Die Demokraten fragten deswegen auch US-Vize-Präsident Mike Pence. Doch Pence ist dagegen.

Pence gehört wie US-Präsident Trump zu den Republikanern. Er glaubt, dass ein Rücktritt von Trump nicht im Interesse der USA ist.

Die Amtszeit von US-Präsident Trump endet sowieso am 20. Jänner. Joe Biden gewann nämlich die US-Wahl und wird neuer Präsident. Trotzdem wollen die Demokraten Trump schon vorher aus dem Amt haben. Auch einige Republikaner sind dafür.

Der russische Politiker Nawalny will zurück nach Russland

Berlin/Moskau - Alexej Nawalny will schon am Sonntag nach Russland zurückkehren. Nawalny ist ein Politiker und Gegner von dem russischen Präsident Wladimir Putin. Nawalny ist seit August in Deutschland. Dort erholte er sich von einer Vergiftung.

Nawalny wurde im August vergiftet. Zuerst wurde er in ein russisches Krankenhaus gebracht. Dort sagten die Ärzte, dass er nicht vergiftet wurde. Seine Mitarbeiter und Freunde glaubten das aber nicht. Daher brachten sie in ein Krankenhaus in Deutschland. Dort sagten die Ärzte, dass er doch vergiftet wurde.

Großer Prozess gegen 355 Mafia-Mitglieder in Italien

Rom/Lamezia Terme - In Italien gibt es mehrere große Gruppen von Verbrechern. Alle diese Gruppen zusammen nennt man Mafia. Die Mafia ist gut organisiert und macht auf der ganzen Welt kriminelle Geschäfte. Am Mittwoch startete ein großer Prozess gegen 355 Mitglieder von der Mafia.

Der Prozess wird über 2 Jahre dauern. Es werden nämlich insgesamt rund 900 Zeugen sprechen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++