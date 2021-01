Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Amtsenthebungs-Verfahren gegen US-Präsident Trump

Washington - US-Präsident Donald Trump hielt vergangene Woche eine Rede vor seinen Anhängern. Nach der Rede stürmten viele der Anhänger das Kapitol. Dabei starben 5 Menschen. Darum wurde am Mittwoch gegen Trump ein Amtsenthebungs-Verfahren beschlossen. Dafür stimmten 222 Mitglieder von der Partei der Demokraten. Auch 10 Mitglieder von der Partei der Republikaner stimmten dafür. Donald Trump ist Mitglied bei den Republikanern.

Für das Amtsenthebungs-Verfahren bleibt aber nicht viel Zeit. Am 20. Jänner wird bereits der neue US-Präsident Joe Biden angelobt. Das Amtsenthebungs-Verfahren ist trotzdem wichtig. Damit kann verhindert werden, dass Trump bei der Präsidenten-Wahl 2024 antritt.

Glaskristall-Firma Swarovski sperrt 33 Geschäfte in Österreich zu

Wattens - Die Firma Swarovski in Tirol stellt wertvolle Kristalle aus Glas her. Dafür ist sie auf der ganzen Welt bekannt. In Österreich hat Swarovski 102 Geschäfte. Davon sollen jetzt 33 Geschäfte zugesperrt werden. Auf der ganzen Welt gibt es 3.000 Swarovski-Geschäfte. 750 davon sollen geschlossen werden. Swarovski will in Zukunft weniger, dafür aber größere Geschäfte haben.

Der Haupt-Sitz von Swarovski ist im Ort Wattens in Tirol. Dort arbeiten 4.600 Menschen. Bis zum Jahr 2022 sollen aber nur mehr 3.000 Menschen dort arbeiten. Warum Swarovski so viel sparen will, weiß man nicht genau.

Im Land Irland starben viele Heim-Kinder

Dublin - Laut einem Untersuchungs-Bericht sind in Irland 9.000 Kinder in Mutter-Kind-Heimen gestorben. Das geschah in den Jahren 1922 bis 1998. In solchen Heimen lebten unverheiratete Mütter mit ihren Kindern. Unverheiratete Mütter waren damals eine Skandal.

Der Premier-Minister von Irland Micheal Martin hat sich am Mittwoch bei den Müttern und Kindern entschuldigt. Er sagte, dass der Staat und die Kirche für das Leid verantwortlich sind. Kirchen haben damals viele der Heime geleitet. Der Staat kontrollierte sie, allerdings wohl nicht gut genug. Martin sagte auch, dass die Opfer eine Entschädigung verdienen. Und die Kirche muss sich daran beteiligen.

Man hat die älteste Höhlenmalerei der Welt in Indonesien gefunden

Washington - Auf der Insel Sulawesi im Land Indonesien ist die älteste Höhlenmalerei der Welt gefunden worden. Das Bild zeigt ein Wildschwein. Es ist mindestens 45.500 Jahre alt. Man hat das Bild schon im Jahr 2017 gefunden.

Die bisher älteste Höhlenmalerei der Welt wurde auch auf der Insel Sulawesi gefunden. Bei dem Bild sind menschliche und tierische Figuren zu sehen. Man schätzt, dass es mindestens 43.900 Jahre alt ist.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++