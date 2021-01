Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Wien werden Ärzte am Wochenende gegen Corona geimpft

Wien - Von Freitag bis Montag gibt es in Wien eine Impf-Aktion. Dabei kann sich Gesundheits-Personal gegen Corona impfen lassen. Also zum Beispiel Ärzte, Pfleger oder Rettungs-Sanitäter. Bis Montag sollen 11.000 Menschen geimpft sein.

Die Österreicher vertrauen der Regierung weniger

Wien - Die Menschen in Österreich vertrauen der Regierung weniger als früher. Denn viele Menschen sind unzufrieden mit den Corona-Maßnahmen. Das hat eine Umfrage ergeben. Gesundheits-Minister Rudolf Anschober hat am meisten Vertrauen verloren. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat auch Vertrauen verloren, aber nicht so viel.

Am meisten vertrauen die Österreicher dem Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Am zweitmeisten vertrauen die Menschen immer noch Bundeskanzler Kurz. Aber Gesundheits-Minister Anschober liegt nur noch an 8. Stelle. Früher vertrauten ihm die Menschen viel mehr.

49 Fußgänger starben im Jahr 2020 in Österreich im Straßen-Verkehr

Wien - Im Jahr 2020 sind 49 Fußgänger bei Verkehrs-Unfällen gestorben. Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) waren das um 20 weniger als im Jahr 2019. 24 der Todesopfer im vergangenen Jahr waren Senioren.

Der VCÖ sagt, das Verkehrs-System schaut zu wenig auf ältere Menschen. Es sollte zum Beispiel längere Grün-Phasen bei Ampeln für Fußgänger geben. Außerdem sollten die Gehwege sicherer gemacht werden.

Für eine Zeichnung von Tim und Struppi wurde viel Geld ausgegeben

Paris - Tim und Struppi ist eine sehr bekannte Comic-Reihe. Der Zeichner Herge malte und schrieb die Comics. Das erste Comic von Tim und Struppi erschien in dem Jahr 1929. Jetzt ist eine Zeichnung von Tim und Struppi versteigert worden. Bei einer Auktion in Paris in Frankreich bezahlte jemand mehr als 3 Millionen Euro. Das ist neuer Rekord für eine Zeichnung von Tim und Struppi.

Erklärung: Versteigerung

Bei einer Versteigerung wird etwas auf besondere Art verkauft. Mehrere Menschen können gleichzeitig Geld-Angebote für eine Ware abgeben. Wer das meiste Geld geboten hat, bekommt dann die Ware. Eine Versteigerung findet normalerweise in einem sogenannten Auktions-Haus statt. Deshalb nennt man eine Versteigerung auch Auktion.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++