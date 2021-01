Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Der russische Politiker Nawalny muss für 30 Tage ins Gefängnis

Moskau/Berlin/Helsinki - Alexej Nawalny ist ein russischer Politiker. Er ist ein Gegner von Präsident Wladimir Putin. Nawalny war seit August in Deutschland. Er erholte sich dort von einem Mord-Anschlag. In Russland hatte man nämlich versucht, Nawalny mit Nervengift zu ermorden.

Am Sonntag ist er nach Russland zurückgekehrt. Er wurde aber noch am Flughafen verhaftet. Am Montag ist er zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Nawalny sagt: Man verfolgt ihn, nur weil er gegen Präsident Putin ist. Österreich und viele andere Länder verlangen, dass man Nawalny freilässt.

Österreich hat derzeit weniger Corona-Impfstoff zur Verfügung

Wien - In Österreich gibt es derzeit weniger Corona-Impfstoff als geplant. Denn die Hersteller-Firmen Biontech und Pfizer haben nicht pünktlich geliefert. Das hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt. Er erwartet, dass Österreich in nächster Zeit um 20 Prozent weniger Impfstoff zur Verfügung hat. Im Februar soll die fehlende Lieferung dann nach Österreich kommen.

In Wien ist inzwischen die Plattform zum Anmelden für die Corona-Impfung gestartet. Auf der Internet-Seite können sich alle Wienerinnen und Wiener für die Impfung anmelden. Schon jetzt interessieren sich viele Menschen dafür.

In Oberösterreich soll ein Mann seine Frau umgebracht haben

Steyr - In Oberösterreich soll am Sonntag ein Mann seine Frau umgebracht haben. Der 74 Jahre alte Mann soll mit einem Hammer auf den Kopf und den Oberkörper seiner Frau eingeschlagen haben. Die 71 Jahre alte Frau lag gerade im Bett. Danach stach der Mann mit Küchenmessern auf die Frau ein. Nach der Tat schrieb er einen Abschieds-Brief. Danach versuchte er sich umzubringen.

Der Bruder der Frau fand seine Schwester und rief die Polizei. Die Polizei entdeckte vor Ort den schwer verletzten Mann. Der Mann überlebte den Selbstmord-Versuch. Er wurde festgenommen und gestand die Tat. Als Grund für seine Tat nannte er Hass und jahrelange Streitigkeiten.

Die Österreicher haben 2020 viel weniger neue Autos gekauft

Wien - Im Jahr 2020 haben die Österreicher rund ein Viertel weniger neue Autos gekauft. Für die Auto-Händler war 2020 deshalb ein sehr schlechtes Jahr. Es war das schlechteste seit 33 Jahren. Die beliebtesten Automarken waren VW, Skoda, Seat und BMW.

2020 kauften die Österreicher aber mehr Zweiräder, also Motorräder, Motorroller und Mopeds.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++