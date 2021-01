Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich sind schon über 7.000 Menschen an Corona gestorben

Wien - In Österreich sind schon 7.199 Menschen durch den Corona-Virus gestorben. Von Montag auf Dienstag starben 77 Menschen durch den Virus. An einem Tag haben sich 1.486 Menschen neu angesteckt.

Am Dienstag waren 2.061 Menschen wegen Corona im Spital. Davon waren 332 Menschen auf der Intensiv-Station.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein besonderer Teil von einem Krankenhaus. Dort liegen sehr schwer kranke Patienten. Sie können zum Beispiel nicht allein atmen und brauchen dafür eine Maschine. Diese Maschine heißt Beatmungs-Gerät.

Immer mehr Menschen in Österreich sind in Kurz-Arbeit

Wien - Wegen der Corona-Krise gibt es in Österreich immer mehr Kurz-Arbeit. Derzeit sind in Österreich 440.000 Menschen in Kurz-Arbeit. Das sind fast 26.000 mehr als in der vergangenen Woche.

Viele Menschen haben auch gar keine Arbeit. Derzeit gibt es 534.000 Arbeitslose. Das sind 113.000 mehr als im vorigen Jahr zur gleichen Zeit. Damals gab es noch keine Corona-Krise.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Im Jahr 2020 hatte die Polizei in Wien jeden Tag rund 1.200 Einsätze

Wien - Im Jahr 2020 musste die Polizei in Wien rund 1.200 Mal pro Tag zu einem Einsatz. Das waren ungefähr so viele Einsätze wie in den Jahren davor. Das hat der Landes-Polizei-Präsident Gerhard Pürstl gesagt. Er ist der oberste Polizist von Wien.

Im Jahr 2020 wurde die Wiener Polizei mehr als 1 Million Mal zu Hilfe gerufen. Zu rund einem Viertel der Anrufer fuhren die Polizisten dann auch.

Eigentlich hatte man wegen der Corona-Krise weniger Einsätze erwartet. Aber nur im Frühjahr gab es wirklich weniger Verbrechen. Das lag am ersten Lockdown wegen des Corona-Virus. Da gab es vor allem weniger Einbrüche in Wohnungen oder Häuser.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

David Alaba soll im Sommer von Bayern zu Real wechseln

Madrid - David Alaba ist der erfolgreichste Fußballer von Österreich. Es spielt in Deutschland beim Verein Bayern München. Im Sommer läuft der Vertrag von Alaba bei Bayern München aus. Dann soll er nach Spanien zu Real Madrid wechseln. Das schreibt eine spanische Zeitung.

Alaba soll bei Real Madrid einen Vertrag für 4 Jahre bekommen. Pro Jahr soll Alaba 11 Millionen Euro verdienen

Aber der Vater von David Alaba sagt, dass das noch nicht fix ist. Denn es gibt noch viele andere Vereine, die David haben wollen, sagt sein Vater.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++