Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Jetzt ist Joe Biden der neue Präsident der USA

Washington - Die USA haben einen neuen Präsident. Er heißt Joe Biden und hat am Mittwoch sein Amt angetreten. Biden hatte im November die Wahl gegen Donald Trump gewonnen.

Biden macht vieles anders als Trump. Zum Beispiel werden die USA jetzt wieder bei dem wichtigen Pariser Klimaschutz-Abkommen mitmachen. Unter Trump waren die USA aus diesem Abkommen ausgetreten.

Erklärung: Pariser Klimaschutz-Abkommen

Das Pariser Klimaschutz-Abkommen ist eine Vereinbarung zwischen rund 190 Ländern auf der Welt. Darin steht, dass jedes dieser Länder mehr für den Klimaschutz und mehr gegen die Erderwärmung tun wird.

In den USA starben mehr Menschen an Corona als im 2. Weltkrieg

Washington - Bis Mittwoch sind in den USA rund 406.000 Menschen durch Corona gestorben. Es sind nun mehr US-Bürger durch Corona gestorben als US-Soldaten im 2. Weltkrieg. Damals starben 405.399 US-Soldaten.

Seit Mittwoch ist auch Joe Biden der neue Präsident der USA. Er hat versprochen, dass er mehr gegen die Corona-Krise machen wird.

In Madrid starben 4 Menschen durch eine Gas-Explosion

Madrid - Am Mittwoch gab es in der spanischen Hauptstadt Madrid eine Gas-Explosion. Dadurch sind 4 Menschen gestorben, 10 Menschen wurden verletzt. Die Explosion fand in einem mehrstöckigen Wohngebäude für Priester statt. Einer der Toten war ein Priester.

Das Gebäude wurde großteils zerstört und Trümmer flogen durch die Luft. Dadurch wurde ein benachbartes Schul-Grundstück getroffen. Ein Schüler wurde dabei leicht verletzt.

Heuer findet das Donauinsel-Fest wieder im September statt

Wien - Das berühmte Donauinsel-Fest in Wien findet jedes Jahr im Juni statt. Letztes Jahr war das aber nicht so. Schuld daran war der Corona-Virus. Das Musik-Fest fand erst im September statt. Auch heuer ist das so. Das Donauinsel-Fest findet heuer von 18. bis 20. September statt.

Wie genau das Fest aussehen wird, weiß man noch nicht. Das hängt von Corona ab. Das Donauinsel-Fest findet heuer zum 38. Mal statt und dauert 3 Tage. Viele Musiker treten dort auf. Für Besucher ist der Eintritt gratis.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++