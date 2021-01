Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Seit Freitag gilt weltweit das Verbot für Atomwaffen

Wien - Auf der ganzen Welt gilt seit Freitag der Atomwaffen-Verbots-Vertrag. Dadurch ist die Nutzung von Atomwaffen verboten. 51 Staaten haben den Vertrag bestätigt. 35 weitere Staaten haben den Vertrag unterschrieben.

Für den Außenminister von Österreich Alexander Schallenberg ist das Ereignis historisch. Er meint damit, dass das ein besonders wichtiges Ereignis ist.

Aber die Atommächte sind alle gegen den Vertrag. Atommächte sind Länder die Atomwaffen haben. Dazu gehören zum Beispiel die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China.

Wegen Corona gibt es weniger Falschgeld in Österreich

Wien - Im Jahr 2020 hat man in Österreich viel weniger gefälschte Geldscheine gefunden als im Jahr 2019. Es waren 2020 um ein Fünftel weniger falsche Euro-Scheine als 2019.

Grund dafür sind die Maßnahmen gegen den Corona-Virus. Weil die Geschäfte oft zu waren, gaben die Menschen weniger Geld aus. Dadurch wurde auch weniger Falschgeld ausgegeben.

Die Polizisten in Österreich bekommen bald Dienst-Sonnenbrillen

Wien - Ab dem Frühjahr bekommen die Polizisten in Österreich Dienst-Sonnenbrillen. Derzeit läuft eine Ausschreibung. Das bedeutet: Firmen können der Polizei ihre Sonnenbrillen anbieten. Die Polizei entscheidet dann, von welcher Firma sie die Brillen dann kauft.

Die Polizei-Sonnenbrillen müssen viel mehr aushalten als normale Sonnenbrillen. Sie müssen immer fest auf der Nase sitzen. Auch dann, wenn sich zum Beispiel jemand gegen seine Festnahme wehrt. Sie dürfen auch nicht beim Schießen und beim Autofahren stören. Außerdem sollen die Sonnenbrillen mindestens 5 Jahre halten.

Der berühmte Karneval in Rio de Janeiro findet heuer nicht statt

Rio de Janeiro - In Rio de Janeiro in Brasilien findet jedes Jahr der Karneval statt. Der Karneval in Rio ist auf der ganzen Welt bekannt. Besonders berühmt sind die Samba-Tänzerinnen in ihren prächtigen Kostümen. Heuer findet der Karneval aber nicht statt. Er ist abgesagt worden.

Der Grund dafür ist die Corona-Krise. In Brasilien sind schon 213.000 Menschen durch den Corona-Virus gestorben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++