Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Seit Montag gelten neue Corona-Regeln

Wien - In Österreich gelten seit Montag strengere Corona-Regeln. Alle Menschen ab 14 Jahren müssen in Geschäften eine FFP2-Maske tragen. Das gilt auch im Zug, in der U-Bahn, in der Straßenbahn und im Autobus. Auch beim Arzt muss man nun eine FFP2-Maske tragen. FFP2-Masken filtern die Luft zum Atmen besonders gut.

Nun muss man in der Öffentlichkeit auch mehr Abstand zu anderen Menschen halten, nämlich mindestens 2 Meter. Das gilt aber nicht bei Menschen, mit denen man zusammen wohnt.

Im Februar gibt es eine neue Corona-Impfung

Wien - Seit einigen Wochen werden Menschen in Österreich gegen Corona geimpft. Diese Impfung wird gemeinsam von einer deutschen Firma und einer Firma aus den USA hergestellt. Ab 7. Februar wird es noch eine andere Corona-Impfung in Österreich geben. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober gesagt.

Die neue Impfung stammt von der Universität Oxford und von der Firma AstraZeneca. Diese neue Impfung wirkt nicht ganz so gut wie die erste Impfung. Aber dafür kann man sie leichter lagern.

Der berühmte Maler Maler Arik Brauer ist gestorben

Wien - Der berühmte österreichische Maler Arik Brauer ist am Sonntag gestorben. Er wurde 92 Jahre alt. Brauer war aber nicht nur ein Maler, sondern auch ein Sänger. Er sang Lieder im Wiener Dialekt und war damit früher sehr erfolgreich. Arik Brauer bekam viele Preise und Auszeichnungen.

In Österreich haben die Menschen im Winter wieder Vögel gezählt

Wien - Im Winter haben wieder viele Menschen in Österreich viele Vögel beobachtet. Das war eine Mitmach-Aktion von BirdLife Österreich. Wie in den letzten Jahren wurden in den Gärten weniger Vögel beobachtet. Bei der Aktion haben fast 22.000 Menschen mitgemacht. Sie haben mehr als 504.000 Vögel in den Gärten gezählt.

Am öftesten wurde der Haussperling gezählt. Er wird auch Spatz genannt. An zweiter Stelle liegt der Feldsperling. Danach kommt die Kohlmeise. Die Kohlmeise wurde im vorigen Jahr am häufigsten gezählt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++