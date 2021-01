Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Heftige Proteste gegen Corona-Regeln in den Niederlanden

Den Haag - Seit Samstag gibt es in den Niederlanden wegen des Corona-Virus eine Ausgangs-Sperre. Dagegen haben am Montag viele Jugendliche gewaltsam protestiert. Die Jugendlichen attackierten die Polizei und raubten Geschäfte aus. Bei den Protesten wurden 10 Polizisten verletzt. Die Polizei nahm 150 Personen fest.

In Österreich lebten 43 Prozent der Corona-Toten in Heimen

Wien - Bis zum 25. Jänner sind in Österreich mehr als 7.400 Menschen durch Corona gestorben. 43 Prozent davon lebten in Alters-Heimen oder Pflege-Heimen. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober bestätigt.

Die Bewohner von Alters-Heimen und Pflege-Heimen machten aber nur 4 Prozent von den Corona-Infizierten aus. Daran sieht man, dass der Virus für diese alten Menschen besonders gefährlich ist.

Die Österreicher haben 2020 sehr viel schwarz gearbeitet

Wien - Die Corona-Krise ist sehr schlecht für die Wirtschaft in Österreich. Viele Menschen haben keine Arbeit mehr oder sind in Kurz-Arbeit. Viele Menschen wollen deshalb mit Schwarz-Arbeit Geld dazu verdienen.

Deshalb hat es im Jahr 2020 viel mehr Schwarz-Arbeit gegeben. Die Schwarz-Arbeit machte fast 26 Milliarden Euro aus.

Erklärung: Schwarz-Arbeit

Wer schwarz arbeitet, bezahlt keine Sozial-Versicherung und keine Steuern. Schwarz-Arbeit wird in Österreich auch oft Pfusch genannt. Das ist verboten.

Erklärung: Sozial-Versicherung

Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein will oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen.

Die Sozial-Versicherung zahlt die Kosten, wenn man krank wird oder wenn man Pflege braucht. Die Sozial-Versicherung bezahlt auch die Pension und das Arbeitslosen-Geld.

Im Jahr 2020 haben die Österreicher mehr italienische Nudeln gegessen

Rom - Die Menschen in Österreich haben im Jahr 2020 viel mehr Nudeln aus Italien gegessen. In den ersten 10 Monaten lieferte Italien mehr Nudeln nach Österreich als im Jahr 2019.

Das hat der italienischen Lebensmittel-Industrie geholfen. Sie ist sehr wichtig für die die italienische Wirtschaft. In der Lebensmittel-Industrie in Italien arbeiten rund 385.000 Menschen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++