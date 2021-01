Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Viele Politiker haben an den Holocaust-Gedenktag erinnert

Wien - Das Konzentrations-Lager Auschwitz im Land Polen wurde vor 76 Jahren befreit. Viele Politiker haben am Mittwoch am Gedenktag darüber gesprochen. Der österreichische Bundespräsident sagte, dass man sich gegen jeden Versuch, die Demokratie zu zerstören, wehren soll. Der Bundespräsident von Österreich ist Alexander Van der Bellen.

Der Bundeskanzler von Österreich ist Sebastian Kurz. Er sagte, dass die schrecklichen Verbrechen nicht vergessen werden dürfen.

Erklärung: Holocaust

Der Holocaust war die Ermordung und Verfolgung von Juden im National-Sozialismus. Vor über 70 Jahren waren in Deutschland Adolf Hitler und die National-Sozialisten an der Macht. Man nennt sie auch Nazis. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis töteten absichtlich sehr viele Menschen. Die Nazis töteten mehrere Millionen Juden.

Erklärung: Konzentrations-Lager

Konzentrations-Lager waren schreckliche Orte. In Konzentrations-Lagern haben die Nazis vor über 70 Jahren viele Menschen gefoltert und getötet. Das war im 2. Weltkrieg. Den Menschen wurde von den Nazis auch ihr Geld und ihr ganzer Besitz einfach weggenommen. Die Abkürzung von Konzentrationslager ist KZ. Auschwitz war ein KZ.

USA und Russland verlängern Atomwaffen-Vertrag

Washington - Die USA und Russland wollen einen Atomwaffen-Vertrag verlängern. Der Vertrag begrenzt die Anzahl der Atomwaffen der beiden Länder. Der Vertrag wäre am 5. Februar geendet. Jetzt ist er bis 5. Februar 2026 gültig.

Russland konnte sich mit der alten US-Regierung von Präsident Donald Trump nicht einigen. Mit der neuen US-Regierung von Präsident Joe Biden konnte man sich aber einigen.

Tourismus wegen Corona vergangenes Jahr stark geschwächt

Wien - Die Corona-Krise hat vergangenes Jahr den Tourismus stark geschwächt. Wegen Reise-Beschränkungen und Lockdowns machten weniger Menschen Urlaub in Österreich. Es kamen auch viel weniger Urlauber aus dem Ausland. Im Jahr 2020 sank die Zahl der Urlauber in Hotels und Ferien-Wohnungen fast um die Hälfte.

Vergangenes Jahr gab es weniger als 100 Millionen Übernachtungen. So wenige waren es seit 50 Jahren nicht mehr.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Wien in Schönbrunn wächst der erste Koala-Nachwuchs auf

Wien - Im Tiergarten Schönbrunn in Wien gibt es Koala-Nachwuchs. Es ist der erste Nachwuchs in der Geschichte von dem Zoo. Das Koala-Mädchen ist schon 9 Monate alt und wiegt fast 2 Kilo. Der kleine Koala heißt Millaa Millaa.

Millaa Millaa mag es, von ihrer Mutter am Rücken getragen zu werden. Sie kuschelt sich auch in das Bauchfell ihrer Mutter. Außerdem klettert der kleine Koala schon ein bisschen herum. Das sagte der Zoo-Direktor Stephan Hering-Hagenbeck.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++