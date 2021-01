Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Beim Skifahren kann man sich kaum mit Corona anstecken.

Wien - In Österreich redet man gerade viel darüber, ob man sich beim Schifahren mit dem Corona-Virus anstecken kann. Aber davor muss man keine Angst haben. Denn beim Schifahren kann man sich kaum anstecken. Das sagen die Experten von der AGES.

Es stecken sich zwar einige Schifahrer an. Aber das waren Profis, die sich bei Wettkämpfen ansteckten.

Nur ganz wenige Freizeit-Schifahrer steckten sich mit Corona an. Und diese Schifahrer steckten sich nicht beim eigentlichen Schifahren an, sondern bei privaten Treffen.

Erklärung: AGES

AGES ist die Abkürzung für Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Die AGES gehört dem österreichischen Staat. Bei der AGES arbeiten viele Gesundheits-Experten. Sie beraten die Regierung. Die AGES sammelt und überprüft auch alle Informationen zu Corona in Österreich.

Der Lockdown ist sehr teuer für die Wirtschaft

Wien - Wegen dem Lockdown sind in Österreich die meisten Geschäfte immer noch zu. Wenn sie nicht bald aufsperren dürfen, dann wird das sehr teuer. Denn jede Woche Lockdown verursacht einen Schaden von 1,7 Milliarden Euro. Das hat Harald Mahrer gesagt. Er ist der Chef von der WKÖ. Mahrer verlangt nun, dass die Geschäfte ab 8. Februar wieder aufsperren dürfen. Er sagt, dass das ohne Gefahr möglich ist.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft

Erklarung: WKÖ

WKÖ ist die Abkürzung für Wirtschaftskammer Österreich. Sie vertritt die Interessen der Unternehmer. Unternehmer sind Menschen, die eine Firma besitzen. Die WKÖ unterstützt auch die Unternehmer.

Ab April soll die Supermarkt-Kette Merkur anders heißen

Wien/Wiener Neudorf - Der Name der Supermarkt-Kette Merkur soll ab April geändert werden. Merkur wird dann Billa Plus heißen. Es werden aber keine Geschäfte geschlossen und keine Mitarbeiter gekündigt. Merkur gehört zur Firma Rewe. Zu Rewe gehören auch noch und Adeg.

Die Firma Merkur wurde im Jahr 1969 gegründet. Merkur hat rund 10.000 Mitarbeiter, Billa hat rund 20.000 Mitarbeiter.

Am Wochenende soll das Wetter milder werden

Wien - In Österreich soll das Wetter ab dem Wochenende wieder wärmer werden. Am Samstag soll es 12 Grad warm werden. Das sagt die ZAMG voraus.

Am Freitag wird es viel regnen. Am Samstag scheint viel die Sonne, aber es wird auch teilweise regnen. In einigen Teilen von Österreich soll es dann auch schneien.

Der Sonntag wird wolkig werden und es wird viel regnen und schneien.

Erklärung: ZAMG

Die Abkürzung von Zentralanstalt für Meteorologie für und Geodynamik ist ZAMG. Zu den Aufgaben der ZAMG gehört die Wetter-Vorhersage. Die ZAMG ist eine österreichische Behörde. Sie wurde im Jahr 1851 gegründet. Das macht sie zur ältesten staatlichen Wetter-Behörde auf der ganzen Welt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++