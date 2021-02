Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich gibt es immer mehr Arbeitslose

Wien - Wegen der Corona-Krise gibt es immer mehr Arbeitslose. Ende Jänner hatten 535.000 Menschen in Österreich keine Arbeit. Das waren um fast 15.000 mehr als Ende Dezember. Außerdem waren Ende Jänner rund 470.000 Menschen in Kurzarbeit. Der Lockdown ist der Hauptgrund dafür, dass es immer mehr Arbeitslose gibt.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft

Am Wochenende starben 2 Schi-Tourengeher durch eine Lawine

Sellrain - In Tirol sind am Wochenende eine Frau und ein Mann durch eine Lawine gestorben. Die beiden waren am Samstag auf einer Schi-Tour und lösten dabei die Lawine aus. Die 2 Toten wurden aber erst am Sonntag gefunden.

Angehörige des Mannes meldeten ihn bei der Polizei am Sonntag-Nachmittag als vermisst. Außerdem fand man auch das eingeschneite Auto der Frau. Danach begann die Berg-Rettung mit einer großen Such-Aktion. Dabei wurde auch ein Notarzt-Hubschrauber eingesetzt.

Erklärung: Lawine

Lawinen bestehen aus Schnee. Wenn Schnee locker am Berg liegt, dann kann er abrutschen. So etwas nennt man Lawine. Lawinen können sehr schnell werden. Sie können Bäume umknicken oder Häuser zerstören. Für Menschen sind Lawinen gefährlich.

Die Polizei hat viele Drogen-Händler festgenommen

Salzburg/Bez. St. Johann im Pongau/Zell am See - In Salzburg hat die Polizei Drogen-Händler verhaftet und damit eine große Drogen-Bande zerstört. 13 Männer sollen insgesamt fast 150 Kilo Drogen in Österreich verkauft haben. Die Drogen hatten einen Wert von 3,2 Millionen Euro.

Die Polizei konnte aber noch nicht alle Mitglieder der Drogen-Bande verhaften. Der Banden-Chef und 2 weitere Mitglieder der Bande sind noch auf der Flucht.

Am Mittwoch kann man beim Lotto rund 10 Millionen Euro gewinnen

Wien - In Österreich gibt es ein Glücksspiel namens Lotto. Um zu gewinnen, muss man 6 Zahlen richtig erraten. Wenn niemand diese Zahlen errät, gibt es bei der nächsten Ziehung mehr Geld zu gewinnen. Das nennt man Jackpot.

Jetzt hat zum 6. Mal hinter einander niemand die richtigen Zahlen erraten. Deshalb gibt es am Mittwoch einen 6-fach-Jackpot. Dabei kann man ungefähr 10 Millionen Euro gewinnen. Lotto-Scheine kann man noch bis Mittwoch um 18:30 Uhr abgeben.

