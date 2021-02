Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Schulen und Geschäfte öffnen in Österreich ab 8. Februar wieder

Wien - In Österreich hat sich die Regierung am Montag getroffen. Dabei wurde beschlossen, die Lockdown-Maßnahmen zu lockern. Ab 8. Februar öffnen Schulen und Geschäfte wieder.

Dabei müssen einige Dinge beachtet werden. So dürfen nur Schüler am normalen Schul-Unterricht mitmachen, wenn sie sich testen lassen. Ansonsten müssen die Schüler von daheim am Unterricht teilnehmen. Auch muss in höheren Schulstufen eine FFP2-Maske getragen werden. FFP2-Masken filtern die Luft zum Atmen besonders gut. Auch in Geschäften muss eine FFP2-Maske getragen werden. Außerdem dürfen nur wenige Kunden gleichzeitig in Geschäften sein.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Russland steht Putin-Kritiker Alexej Nawalny vor Gericht

Moskau/Wien - Alexej Nawalny ist ein Kritiker von dem russischen Präsidenten Wladimpir Putin. Nun steht Nawalny in Moskau vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen Nawalny mehr als 3 Jahre Gefängnis.

Alexejy Nawalny hat im vergangenen Jahr einen Mordanschlag mit Gift überlebt. Er vermutet die russische Regierung hinter dem Mordanschlag. Nawalny erholte sich in Deutschland von der Vergiftung. Mitte Jänner kehrte er nach Russland zurück. Dort wurde er von der Polizei verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich in Deutschland bei den russischen Behörden hätte melden sollen. Nun soll er dafür mit Gefängnis bestraft werden.

Durch Brände sind in Australien 30 Häuser zerstört worden

Perth - In Westaustralien haben Brände 30 Häuser zerstört. Noch ist unklar, ob Menschen durch das Feuer gestorben sind. Gegen die Flammen kämpften mehr als 300 Feuerwehrleute. Durch das Feuer wurde viel Land zerstört. Heiße Winde hatten das Feuer über Nacht weiter angefacht.

Die Menschen in Australien hoffen, dass es zu keiner Feuerkatastrophe wie vergangenes Jahr kommt. Damals starben mehr als 30 Menschen. Außerdem wurden rund 3 Milliarden Tiere verletzt oder getötet.

Sachertorte ist unter den Mehlspeisen auf Platz 1 auf Instagram

Wien - Die Sachertorte zählt zu den beliebtesten Mehlspeisen aus Österreich. Auf der Internetseite Instagram ist sie auf Platz 1 von den österreichischen Mehlspeisen. Auf Instagram laden die Menschen Fotos hoch. Zur Sachertorte gibt es über 230.000 Fotos auf Instagram. Die Sachertorte ist so beliebt, dass sie auch in anderen Sprachen so heißt. Zum Beispiel auf Englisch oder Italienisch sagt man auch Sachertorte.

Auf Platz 2 auf Instagram liegt der Apfelstrudel. Auf Platz 3 liegt der Kaiserschmarrn. Danach folgen der Krapfen und der Gugelhupf.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++