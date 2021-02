Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Über 1.400 Menschen wurden bei Demonstrationen in Russland verhaftet

Moskau - In Russland ist am Dienstag Alexej Nawalny zu über 3 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nawalny ist ein Kritiker von dem russischen Präsident Waldimir Putin. Nawalny war längere Zeit in Deutschland. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich in Deutschland nicht bei den russischen Behörden gemeldet hat. Er war aber nur in Deutschland, weil er sich dort von einem Gift-Mordversuch erholt hat. Dafür macht er Putin und seine Regierung verantwortlich.

Nach seiner Verurteilung ist es wieder zu Demonstrationen in Russland gekommen. Die Demonstranten forderten Freiheit für Nawalny. Die Polizei verhaftete über 1.400 Menschen. Laut Augenzeugen prügelten die Polizisten mit Gummiknüppeln auf die Demonstranten ein.

Wieder viele Corona-Ansteckungen in Österreich

Wien - In Österreich haben sich wieder viele Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.520 Ansteckungen festgestellt. In diesem Zeitraum wurden aber nur 1.393 Menschen wieder gesund. Seit das Corona-Virus in Österreich ist, gab es über 418.000 Ansteckungen. In Österreich starben 7.902 Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben.

Trotzdem werden die Lockdown-Maßnahmen gelockert. Ab 8. Februar werden Schulen und Geschäfte wie zum Beispiel Friseure wieder geöffnet.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Der Winter-Tourismus fällt heuer in Österreich zum Großteil aus

Wien - Wegen dem Corona-Virus fällt der Tourismus in Österreich diesem Winter fast ganz aus. Im Winter 2020/2021 wird es insgesamt 10,2 Millionen Übernachtungen geben. Das schätzt das Wifo. Im Jahr davor waren es um rund 83 Prozent mehr Übernachtungen. Im Rekordjahr 2018/2019 waren es sogar um über 86 Prozent mehr. Damals gab es 72,9 Millionen Übernachtungen in Österreich.

Das Wifo rechnet für das Bundesland Tirol mit nur 3,1 Millionen Übernachtungen. Tirol ist das stärkste Winter-Bundesland in Österreich. Im Jahr davor waren 22,9 Millionen Übernachtungen in Österreich. Für Salzburg rechnet das Wifo nur mit 1,7 Millionen Nächtigungen. Im vorigen Jahr waren es 13, 7 Millionen Nächtigungen.

Erklärung: Wifo

Wifo ist eine Abkürzung für Wirtschafts-Forschungs-Institut. Das Wifo beschäftigt sich mit der Wirtschaft. Es will auch herausfinden, wie es der Wirtschaft in der Zukunft gehen wird.

Test-Rakete explodierte bei Landung in Texas

Austin (Texas) - Am Dienstag kam es in Texas in den USA zu einer großen Explosion. Eine Rakete ist bei der Landung explodiert. Die Rakete mit der Bezeichnung Starship SN9 war auf einem Testflug. Sie erreichte eine Höhe von 10.000 Metern. Erst bei der Landung explodierte sie. Ursache für die Explosion war ein technischer Fehler. Es waren keine Menschen in der Rakete.

Erst im Dezember war die Rakete Starship SN8 bei einem Testflug explodiert. Es geschah ebenfalls bei der Landung. Die Starship-Raketen werden von der Firma SpaceX gebaut. SpaceX gehört Elon Musk. Elon Musk gehört auch die Firma Tesla, die Elektro-Autos baut. Mit den Starship-Raketen sollen einmal Menschen zum Mond und dem Mars gebracht werden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++