Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bis Ostern soll 1 Million Österreicher gegen Corona geimpft sein

Wien - 1 Million Österreicher soll bis Ostern gegen den Corona-Virus geimpft sein. Dafür braucht man 2 Millionen Impfungen. Denn damit die Impfung richtig schützt, muss man 2 Mal geimpft werden. Aber bis Ostern soll sich das ausgehen. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober gesagt.

Anschober sagte auch, dass das Impfen nun immer schneller geht. Bis Ostern können alle Menschen geimpft sein, die älter als 80 sind. Denn der Corona-Virus ist für alte Menschen besonders gefährlich.

In Österreich lebten fast 3.500 Corona-Tote in Heimen

Wien - In Österreich sind schon viele Menschen durch Corona gestorben. 3.426 der Verstorbenen lebten in Alters-Heimen oder Pflege-Heimen. Das ist fast die Hälfte von allen Corona-Toten. Aber jetzt wir die Lage besser. Denn immer mehr Menschen in Heimen werden gegen Corona geimpft.

Im Dezember war es noch schlimm. Damals waren 4.900 Menschen in Heimen mit dem Corona-Virus angesteckt. Jetzt sind nur noch rund 900 Menschen in Alters-Heimen oder Pflege-Heimen mit dem Virus angesteckt. Das hat der Gesundheits-Minister Rudolf Anschober gesagt.

In der Corona-Krise kauften die Österreicher weniger Kleidung

Wien - In Österreich haben die Menschen wegen der Corona-Krise mehr in Supermärkten eingekauft. Oder auch im Internet. Daher haben Lebensmittel-Geschäfte im Jahr 2020 durchschnittlich um 7 Prozent mehr Umsatz gemacht als im Jahr davor. Vielen Geschäften ging es im Jahr 2020 aber nicht so gut. Bekleidungs-Geschäfte und Schuh-Händler zum Beispiel. Sie haben im Durchschnitt um mehr als ein Fünftel weniger Umsatz gemacht. Das sagen Daten von der Statistik Austria.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria sammelt Daten und Informationen. Daraus berechnet sie zum Beispiel, wie viele Menschen in Österreich leben und wie viel Geld sie verdienen. Sie berechnet auch, ob die Wirtschaft wächst oder ob sie schrumpft.

Die Polizei in Honduras fand rund 1,4 Tonnen Kokain

Tegucigalpa - Honduras ist ein Land in Mittel-Amerika. Dort hat die Polizei in einem Boot auf dem Meer viele Drogen entdeckt. Es waren 1.400 Kilogramm Kokain. Das Boot kam aus Kolumbien. Dort werden besonders viele Drogen hergestellt.

Drogen-Kartelle schmuggeln große Mengen Drogen in verschiedene Länder. Das machen die Kartelle oft mit Booten oder mit Flugzeugen. Es kommt öfter vor, dass die Polizei solche Drogen-Ladungen entdeckt.

Erklärung: Drogen-Kartell

Ein Drogen-Kartell eine große Gruppe von Verbrechern, die viele Drogen verkaufen. Besonders bekannt sich die Drogen-Kartelle aus Mexiko und aus Kolumbien.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++