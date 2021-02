Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bald gibt es in Apotheken kostenlose Corona-Schnelltests

Wien - Am Montag sperren Geschäfte und Friseure wieder auf. Wenn man zum Friseur gehen will, muss man vorher einen Corona-Test machen. Ab Montag kann man in Apotheken gratis einen Schnelltest machen. Zuerst geht das nur in einigen Apotheken. Die findet man ab Montag auf der Internet-Seite der Apotheker-Kammer.

Die AK fordert mehr Hilfe für Kinder und Jugendliche

Wien - Wegen der Corona-Krise sind die Schulen in Österreich lange zu gewesen. Deshalb haben viele Kinder und Jugendliche weniger gelernt. Außerdem bekommen dadurch viele Kinder und Jugendliche psychische Probleme. Dadurch steigt die Gefahr von Selbstmorden und auch von Ess-Störungen. Deshalb brauchen die Kinder und Jugendlichen mehr Hilfe. Auch viele Eltern brauchen mehr Unterstützung. Das hat die Arbeiterkammer (AK) gesagt.

Daher fordert die AK von der Regierung mehr Geld für die Kinder. Jedes Schulkind soll einmal 200 Euro zusätzlich zur Familien-Beihilfe bekommen.

Erklärung: Arbeiterkammer

Die Arbeiter-Kammer ist eine Organisation. Abgekürzt wird die Arbeiter-Kammer mit AK. Die AK hilft Arbeit-Nehmern. Arbeit-Nehmer werden Menschen genannt, die in einer Firma arbeiten.

Die AK hilft auch Konsumenten. Konsumenten sind alle Menschen, die etwas kaufen.

In Österreich sparten die Menschen wegen Corona viel Geld

Wien - Im Jahr 2020 waren die Österreicher besonders sparsam. Das lag an der Corona-Krise. Die Menschen in Österreich sparten insgesamt mehrere Milliarden Euro.

Wirtschafts-Experten glauben, dass die Menschen das gesparte Geld nicht so schnell wieder ausgeben werden. Man erwartet, dass sie sich beim Geldausgeben normal verhalten. So normal halt, wie es die Corona-Maßnahmen zulassen.

In Großbritannien vernichtet man 50 Millionen Liter Bier

London - In Großbritannien sind wegen der Corona-Krise alle Lokale zu. Deshalb bleibt den Brauereien jetzt viel Fass-Bier über, das nicht mehr getrunken wird. Weil das Ablaufdatum erreicht ist, müssen die britischen Brauereien nun 50 Millionen Liter Bier vernichten. Das sind rund 500.000 Badewannen voll mit Bier.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++