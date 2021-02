Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Seit Montag sind die Geschäfte und die Friseure wieder offen

Wien - Am Montag haben in Österreich wieder die Geschäfte und Friseure aufgesperrt. Es gibt aber strenge Corona-Regeln. In Geschäften und beim Friseur müssen alle eine FFP2-Maske tragen. FFP2-Masken filtern die Luft zum Atmen besonders gut. Außerdem muss man in Geschäften 2 Meter Abstand zu anderen halten. Die Geschäfte dürfen auch nicht zu voll werden. Deshalb dürfen nur wenige Menschen gleichzeitig in einem Geschäft sein.

Wenn man zum Friseur gehen will, muss man vorher einen Corona-Test machen. Dieser Test darf höchstens 2 Tage alt sein.

Viele Schüler gehen nach langer Zeit wieder in die Schule

Wien - In Wien und Niederösterreich sind die Semester-Ferien vorbei. Vor den Ferien hatten alle Schüler wegen Corona nur Fern-Unterricht zuhause. Am Montag durften sie nach langer Zeit wieder in die Schule gehen. Dafür müssen sie aber in der Schule einen Corona-Test machen. Die Lehrer zeigen ihnen, wie das geht.

In der Volksschule haben alle Schüler die ganze Woche Unterricht in der Schule. In den anderen Schulen werden die Klassen in 2 Gruppen geteilt. Die erste Gruppe hat am Montag und Dienstag Schule. Die zweite Gruppe geht dann am Mittwoch und Donnerstag in die Schule.

In Indien starben bisher 19 Menschen durch einen Gletscher-Bruch

Lucknow - In Indien ist am Sonntag im Himalaya ein sehr großer Gletscher abgebrochen. Der Gletscher stürzte in einen Fluss. Dadurch wurde eine Flut ausgelöst. Mindestens 19 Menschen starben. Am Montag wurden noch über 180 Menschen vermisst. Nach Überlebenden wird weiter gesucht. 25 Menschen konnten bisher gerettet werden.

Durch die Flut wurden auch Tiere und Bäume weggeschwemmt. Es wurden auch 2 Elektrizitäts-Werke beschädigt. Die meisten Toten und Vermissten sind Mitarbeiter der Elektrizitäts-Werke.

Erklärung: Himalaya

Himalaya heißt das höchste Gebirge der Welt. Es liegt zwischen den 2 Ländern Indien und China. Im Himalaya gibt es mehrere Berge, die über 8.000 Meter hoch sind. Dazu zählt auch der Mount Everest. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt.

Erklärung: Gletscher

Ein Gletscher ist eine große Masse von Eis in den Bergen. Gletscher entstehen aus Schnee, der im Sommer liegen bleibt. Im nächsten Winter fällt neuer Schnee auf den alten Schnee. Das wiederholt sich viele Jahre lang. Das Gewicht vom neuen Schnee drückt den alten Schnee immer mehr zusammen. Dadurch wird der alte Schnee zu Eis.

Tom Brady gewann mit Tampa Bay die Super Bowl

Tampa (Florida) - In den USA fand am Sonntag der sogenannte Super Bowl statt. Das ist das Finale von der Meisterschaft im American Football. Der Super Bowl ist das größte Sport-Ereignis in den USA. In dem Finale spielte die Mannschaft Tampa Bay Buccaneers gegen die Mannschaft Kansas City Chiefs. Tampa Bay gewann das Finale mit 31:9.

Der Spieler Tom Brady von Tampa Bay hat den Super Bowl schon 7 Mal gewonnen. Vor Tampa Bay hat Tom Brady viele Jahre für die New England Patriots gespielt.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. Dabei spielen 2 Mannschaften auf einem Feld gegeneinander. Sie spielen mit einem Ball, der aussieht wie ein Ei. Die Spieler müssen den Ball im Feld weit nach vorne bringen. Die andere Mannschaft muss das verhindern.

Die Spieler können den Ball schießen oder mit dem Ball laufen. Dabei darf man die gegnerischen Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Dieses Spiel heißt Rugby.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++