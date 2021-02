Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Österreich werden immer mehr Corona-Tests gemacht

Wien - Am Montag ist der Lockdown in Österreich gelockert worden. Seitdem haben sich sehr viele Menschen auf den Corona-Virus testen lassen. Es waren mehr als eine Million Menschen in den letzten 5 Tagen.

Die Menschen lassen sich testen, weil man sogar für einen Frisör-Besuch einen negativen Corona-Test braucht. Daher haben viele Menschen die Corona-Test-Stationen besucht. Die Test-Station beim Austria Center in Wien zum Beispiel war von Samstag bis Montag ausgebucht.

Gesundheits-Minister Rudolf Anschober will, dass es noch mehr Tests werden. Jeden Tag sollen in Österreich 400.000 Corona-Tests gemacht werden. Derzeit sind es 200.000 täglich.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Irland führt strengere Regeln für Reisende aus Österreich ein

Dublin - Irland hat Österreich auf eine sogenannte Rote Liste gesetzt. Das bedeutet, es gelten jetzt strengere Regeln für Reisende aus Österreich. Kommt man aus Österreich nach Irland, muss man 2 Wochen in Quarantäne gehen. Freitesten kann man sich nicht. Das heißt: Man muss unbedingt 2 Wochen in Quarantäne bleiben. Auch wenn man in der Zwischenzeit einen Test macht und kein Corona hat.

So strenge Regeln gab es bisher nur für Reisende aus Südafrika und Brasilien. Aber jetzt gibt es in Österreich neue Formen vom Corona-Virus, die noch ansteckender sein sollen. Deshalb gibt es nun in Irland die strengen Regeln für Reisende aus Österreich.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine ansteckende Krankheit hat. Oder wenn vermutet wird, dass man die Krankheit hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.

In Österreich leben schon fast 9 Millionen Menschen

Wien - Die Zahl der in Österreich lebenden Menschen ist gewachsen. Am 1. Jänner 2021 lebten über 8.9 Millionen Menschen in Österreich. Das waren um 32.000 Menschen mehr als im Jahr 2020.

Laut der Statistik Austria wird die Zahl der in Österreich lebenden Menschen weiter wachsen. In den nächsten Jahren werden dann schon 9 Millionen Menschen in Österreich leben.

Die meisten neuen Bürger gibt es in den Bundesländern Burgenland, Wien und Vorarlberg.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria sammelt Daten und Informationen. Daraus berechnet sie zum Beispiel, wie viele Menschen in Österreich leben und wie viel Geld sie verdienen. Sie berechnet auch, ob die Wirtschaft wächst oder ob sie schrumpft.

Ältere Menschen sind mit dem Partner meistens zufriedener

Wien - Am Sonntag ist Valentinstag. Da ist es üblich, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin Geschenke macht. Das können zum Beispiel Blumen sein. Weil wegen Corona so viele Menschen zuhause bleiben müssen, tun sich manche Paare derzeit schwer. Sie sind es nicht gewohnt, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen. Dadurch kann es auch zu Streit kommen.

Frauen sind eher unzufrieden mit den Angewohnheiten des Partners. Das hat eine Umfrage ergeben. Außerdem sind ältere Menschen meistens zufriedener mit ihrem Partner als jüngere Menschen.

Vincent Kriechmayr aus Österreich ist Weltmeister im Super-G

Cortina d'Ampezzo - Am Donnerstag haben bei der Schi- Weltmeisterschaft in Cortina endlich die ersten Rennen stattgefunden. Cortina ist in Italien. Der Österreicher Vincent Kriechmayr hat den Super-G der Männer gewonnen. Zweiter wurde Romed Baumann. Er kommt zwar aus Tirol, aber er startet für Deutschland.

Auch die Damen sind heute ihren Super-G gefahren. Dabei wurde Lara Gut-Behrami aus der Schweiz Weltmeisterin. Für Österreich gab es in diesem Rennen aber keine Medaille.

Erklärung: Super-G

Super-G ist eine Abkürzung für den englischen Begriff "Super Giant Slalom". Auf Deutsch heißt das: Super-Riesen-Slalom. Der Super-G ist nach der Abfahrt das zweitschnellste Rennen im Schi-Sport. Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt und man muss mehr Kurven fahren.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++