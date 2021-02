Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Kontrollen bei der Ausreise aus Tirol

Innsbruck - Das hat es in Österreich noch nie gegeben. Bei der Ausreise aus dem Bundesland Tirol in ein anderes Bundesland wird man seit Freitag kontrolliert. Autofahrer müssen bei der Ausreise einen negativen Corona-Test vorzeigen.

Der Grund für die Kontrollen ist eine neue Art von dem Corona-Virus. Die ist in Tirol schon sehr verbreitet. Die Kontrollen sollen eine weitere Verbreitung von dem Virus verhindern.

Dominic Thiem gewinnt 3. Spiel bei den Australian Open

Melbourne - Dominic Thiem ist der beste Tennis-Spieler aus Österreich. Am Freitag hat Thiem wieder einen wichtigen Erfolg geschafft. Er besiegte bei den Australian Open Nick Kyrgios. Kyrgios ist Australier. Die Zuschauer waren auf seiner Seite. Dominic Thiem steht im Achtel-Finale der Australian Open. Er hat schon 3 Spiele gewonnen. Um das Turnier zu gewinnen, muss man 7 Spiele hintereinander gewinnen. Am Sonntag spielt Thiem gegen Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Erklärung: Australian Open

Die Australian Open sind eines von den 4 größten Tennis-Turnieren auf der Welt. Sie finden jedes Jahr im Jänner in der Stadt Melbourne in Australien statt. Die besten 128 Spieler auf der Welt nehmen daran teil. Um das Turnier zu gewinnen, muss man 7 Spiele hintereinander gewinnen. Wer ein Spiel verliert, ist ausgeschieden.

Der berühme Jazz-Musiker Chick Corea ist mit 79 Jahren gestorben

New York - Am Dienstag ist der US-Jazz-Musiker mit 79 Jahren gestorben. Er starb an der Krankheit Krebs. Sein richtiger Name ist Armando Anthony Corea. Corea hat in seiner Karriere 23 Grammys gewonnen. Die Grammys sind ein wichtiger Musikpreis und werden jedes Jahr vergeben.

In seiner Karriere hat Corea mit vielen berühmten Musikern gespielt. Dazu gehören zum Beispiel Stan Getz, Dizzy Gillespie und Miles Davis.

Es wird am Wochenende sehr kalt bleiben

Wien - Derzeit ist es in Österreich sehr kalt, vor allem in der Nacht. Im Ort St. Jakob im Defereggental in Tirol war es in der Nacht auf Freitag besonders kalt. Dort hatte es minus 21,4 Grad. Damit war St. Jakob der kälteste Ort in Österreich.

Am Wochenende wird es in ganz Österreich sehr kalt bleiben. Am Samstag in der Früh kann es in Bergtälern minus 20 Grad haben. Tagsüber scheint die Sonne, es ist aber frostig. Auch am Sonntag ist es in der Früh sehr kalt. Am Tag ist es aber meistens etwas wärmer als am Samstag.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++