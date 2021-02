Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Österreich protestiert gegen die deutschen Grenz-Kontrollen

Wien - Deutschland macht seit Sonntag strenge Kontrollen an der Grenze zum österreichischen Bundesland Tirol. Nur noch wenige Menschen dürfen von Tirol nach Deutschland einreisen. Und die müssen vorher alle einen Corona-Test gemacht haben. Dagegen hat Österreich nun protestiert.

Österreich sagt: Die deutschen Kontrollen an der Grenze sind viel zu streng. Außerdem sind die strengen Grenz-Kontrollen schlecht für die Wirtschaft, fürchtet Österreich.

Deutschland bleibt aber dabei und sagt, dass die Kontrollen wegen dem Corona-Virus notwendig sind.

Nach den Semester-Ferien gab es für viele Schüler einen Corona-Test

Wien - In 7 Bundesländern von Österreich haben am Montag die Semester-Ferien geendet. Diese Bundesländer sind Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und das Burgenland. In Wien und Niederösterreich sind die Ferien schon seit einer Woche aus.

Am Montag gab es in den Schulen insgesamt rund 700.000 Corona-Tests. Denn Schüler dürfen nur in die Schule, wenn sie einen Corona-Test machen. Machen Schüler keinen Test, dann müssen sie zu Hause unterrichtet werden.

In Österreich gibt es März gratis Corona-Selbsttests in Apotheken

Wien - Ab dem 1. März kann man in Apotheken gratis Corona-Selbsttests für Zu Hause bekommen. Jeden Monat kriegt man 5 Stück pro Person. Diese Tests für zu Hause zählen aber nur als Kontrolle für einen selbst. Sie zählen nicht als Kontrolle, um zum Beispiel zum Friseur zu gehen.

Bisher haben sich sehr viele Menschen in Österreich testen lassen. Alleine seit den Lockerungen vom Lockdown vor 7 Tagen haben sich mehr als 1.5 Millionen Menschen testen lassen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

Harry und Meghan werden wieder Eltern

London - Prinz Harry und seine Frau Meghan gehören zur bitischen Königs-Familie. Sie haben einen Sohn. Er heißt Archie. Jetzt ist Meghan wieder schwanger. Das teilten Prinz Harry und Meghan am Sonntag mit.

Noch weiß man aber nicht, wann das Kind geboren wird. Man weiß auch noch nicht, ob es ein Mädchen oder Bub ist.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++