Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

450.000 Menschen in Österreich sind zur Zeit arbeitslos

Wien - In Österreich gibt es ein bisschen weniger Arbeitslose als vor einer Woche. Diese Woche waren 450.000 Menschen in Österreich arbeitslos. In Schulungen befinden sich zusätzlich 70.000 Menschen. Das sind um 1.500 mehr als vor einer Woche. Auch die Zahl der Kurz-Arbeiter ist gestiegen, und zwar um 15.000 auf insgesamt 465.000.

Die Wirtschaft in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr auch geschrumpft. Und zwar um rund 13 Prozent. Finanzminister Gernot Blümel von der Partei ÖVP hofft für die kommende Woche auf bessere Zahlen.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Die USA wurden von einem Wintersturm getroffen

Houston (Texas) - In der Nacht auf Dienstag hat ein starker Wintersturm die USA getroffen. Dadurch fiel bei vielen Haushalten der Strom aus. Besonders stark betroffen war der Bundesstaat Texas. Dort fiel in mehr als 4 Millionen Haushalten der Strom aus. In 7 Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

Daher ist in den USA jetzt auch das Militär im Einsatz. Soldaten bringen die frierenden Menschen aus ihren Häusern in Wärme-Zentren. Auch viele Polizisten und Freiwillige helfen bei dem Rettungs-Einsatz.

Erklärung: Notstand

Der Notstand wird in einem Land bei einem großen Notfall ausgerufen. Zum Beispiel bei Natur-Katastrophen, im Krieg oder bei Unruhen. Beim Notstand hat die Polizei mehr Rechte. Man kann dann auch das Militär einsetzen, um für Ordnung zu sorgen.

Ein riesengroßer Pullover hängt im Wiener Stephansdom

Wien - Ungewohntes kann man derzeit im Wiener Stephansdom sehen. Über dem Hochaltar der bekannten Kirche hängt ein riesengroßer lila Pullover. Das Werk stammt von dem bekannten Künstler Erwin Wurm. Bis zum Kar-Samstag am 3. April können sich Besucher den Pullover ansehen.

Für Dom-Pfarrer Toni Faber hat der Pullover auch eine Botschaft. "Zieht Euch warm an. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten" sagte Faber. Er meint damit die Corona-Krise.

Sehr alter Baum in Wien in der Nacht umgepflanzt

Wien - Vor dem Wiener Rathaus befindet sich eine U-Bahnstation. Die Station wird gerade umgebaut. Darum sollte ein rund 90 Jahre alter Baum gefällt werden. Doch dagegen protestierten Umweltschützer.

Darum wurde der Baum umgepflanzt. Das ist in der Nacht von Montag auf Dienstag geschehen. Der Baum wurde bei starkem Schneefall ausgegraben. Ein Kran hob den großen Baum auf einen Lkw. Mit dem Lkw wurde der Baum zum Justizpalast gebracht. Dort wurde der Baum wieder eingepflanzt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++