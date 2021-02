Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

EU kann weitere Corona-Impfdosen von Moderna bestellen

Brüssel - Die Firma Moderna stellt einen Impfstoff gegen den Corona-Virus her. Daher hat die EU-Kommission einen Vertrag mit Moderna gemacht. Sie kann nun bis zu 300 Millionen Dosen vom Impfstoff von Moderna bestellen. Die EU-Kommission kann 150 Millionen Dosen noch in diesem Jahr bestellen. 150 Millionen Dosen kann die EU-Kommission dann im nächsten Jahr bestellen.

Die EU-Kommission hat schon Impfstoff von Moderna bestellt. 160 Millionen Dosen waren es im vergangenen Jahr.

Erklärung: EU-Kommission

Die EU-Kommission ist ein wichtiger Teil von der EU. Sie schlägt zum Beispiel EU-Gesetze vor. Außerdem überprüft die Kommission, ob die EU-Länder die Gesetze einhalten.

Kurz-Arbeit wird bis Ende Juni verlängert

Wien - Das alltägliche Leben kann durch den Corona-Virus noch immer nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb verlängert die Regierung auch die Möglichkeit auf Kurz-Arbeit. Bis Ende Juni dieses Jahres kann man noch die Kurz-Arbeit nutzen.

Danach will man von diesem Arbeits-Modell Schritt für Schritt wieder wegkommen, wenn es möglich ist. Das sagte Arbeitsminister Martin Kocher. Er sagt, die Kurz-Arbeit ist notwendig, solange Betriebe geschlossen werden. Sie ist aber kein Modell für lange Zeit.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

Viele Menschen in Wien stürzten wegen Glatteis

Wien/Eisenstadt - Am Mittwoch in der Früh war es in Wien sehr kalt. Weil es so kalt war, fror der Regen. Auf Straßen und Gehsteigen gab es dadurch Glatteis. Es war sehr rutschig. Deshalb stürzten viele Menschen. Dabei verletzten sie sich auch.

In Spitälern in Wien war daher sehr viel zu tun. Viele Menschen mussten behandelt werden. Sie prellten sich beim Sturz etwas. Manche haben sich auch etwas gebrochen.

Am Donnerstag landet der Mars-Rover

Berlin - Im Juli 2020 ist ein Raum-Schiff von der Erde zum Planeten Mars gestartet. Auf dem Raum-Schiff war ein Rover. Das ist ein ferngesteuertes Fahrzeug. Nach einem langen Flug landet der Rover am Donnerstag am Abend auf dem Mars. Die Landung kann man sich live im Internet anschauen.

Der Rover soll den Mars erkunden. In dem Rover sind dafür Geräte und Kameras. Das Fahrzeug wiegt etwa 1.000 Kilo und ist 3 Meter lang.

