Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Menschen in Ischgl haben noch immer Antikörper gegen das Coronavirus

Innsbruck/Ischgl - Im letzten April hat das Corona-Virus Ischgl in Tirol besonders getroffen. Viele Menschen infizierten sich damals. Das sah man auch bei Tests. Bei vielen Menschen entdeckte man nämlich Antikörper gegen das Virus.

Forscher wollten im November wissen, wie viele noch immer Antikörper haben. Das Ergebnis ist jetzt da. 90 Prozent der Menschen mit Antikörper hatten diese auch ein halbes Jahr nach dem ersten Test. Das ist sehr erfreulich. Denn diese Menschen sind damit wahrscheinlich besser gegen eine erneute Erkrankung geschützt.

Erklärung: Antikörper

Wenn ein Mensch krank wird, kämpft sein Körper dagegen an. Der Körper bildet dann Antikörper, um die Krankheit zu besiegen. Diese Antikörper bleiben auch nach der Krankheit für einige Zeit im Körper. Sie können dadurch vor einer erneuten Erkrankung schützen.

Das Internet von A1 ist in ganz Österreich ausgefallen

Wien - In Österreich gibt es mehrere Unternehmen, die die Bevölkerung mit Internet versorgen. Sehr viele Menschen verwenden Internet vom Unternehmen A1. Beim A1-Internet hat es am Donnerstag Störungen in ganz Österreich gegeben. Deshalb konnten die Kunden zum Beispiel das WLAN nicht benutzen.

Viele Menschen arbeiten wegen der Corona-Pandemie gerade im Homeoffice. Für sie war die Störung beim Internet ein großes Problem. Inzwischen funktioniert das Internet von A1 aber wieder.

In Österreich wurden Häuser und Wohnungen viel teurer

Wien - Wegen der Corona-Krise geht es der Wirtschaft in Österreich schlecht. Viele Menschen haben nun weniger Geld. Trotzdem ist das Wohnen im Jahr 2020 viel teurer geworden. Vor allem Häuser wurden viel teurer. Aber auch für Eigentums-Wohnungen musste man deutlich mehr bezahlen.

Miet-Wohnungen wurden auch in fast allen Bundesländern teurer. Nur im Burgenland wurden die Mieten billiger.

2020 fuhren viel weniger Wiener mit öffentlichen Verkehrs-Mitteln

Wien - In Wien haben im Jahr 2020 viel weniger Menschen öffentliche Verkehrs-Mittel benutzt als im Jahr 2019. Grund dafür ist die Corona-Krise. Öffentliche Verkehrs-Mittel sind U-Bahn, Autobus und Straßenbahn.

Trotzdem fuhren 2020 nicht mehr Menschen in Wien mit dem Auto. Stattdessen gingen die Menschen mehr zu Fuß oder fuhren mehr mit dem Rad.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++