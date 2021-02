Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Vielleicht dürfen die Lokale in Österreich schon im März aufsperren

Wien - In Österreich sind wegen der Corona-Krise alle Lokale zu. Aber vielleicht dürfen sie im März wieder aufsperren. Das geht aber nur, wenn es nicht zu viele Corona-Infektionen gibt. Das hat der Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt. Am 1. März will die Regierung noch mit Experten darüber reden, ob die Lokale aufsperren dürfen.

Die USA sind wieder offiziell im Pariser Klimaschutz-Abkommen

Washington - Die USA sind seit Freitag wieder offiziell ein Teil von dem Pariser Klimaschutz-Abkommen. Dafür hat Joe Biden gesorgt. Joe Biden ist seit dem 20. Jänner der neue Präsident der USA. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die USA im November 2019 aus dem Abkommen geführt.

Für Biden ist die Rückkehr zum Pariser Klimaschutz-Abkommen eine seiner wichtigsten Aufgaben. Die USA sollen auch eines der führenden Länder beim Klimaschutz werden. Das möchte Biden erreichen.

Erklärung: Pariser Klimaschutz-Abkommen

Das Pariser Klimaschutz-Abkommen ist eine Vereinbarung zwischen rund 190 Ländern auf der Welt. Darin steht, dass jedes dieser Länder mehr für den Klimaschutz und mehr gegen die Erd-Erwärmung tun wird.

Am Donnerstag ist der Rover auf dem Mars gelandet

Washington - Vor 7 Monaten wurde ein Raum-Schiff von der Erde zum Planet Mars gestartet. In dem Raum-Schiff war ein Rover. Das ist ein ferngesteuertes Fahrzeug. Am Donnerstag am Abend ist der Rover auf dem Mars gelandet.

Der Rover soll den Mars erkunden. Dafür hat er Geräte und Kameras. Sogar einen kleinen Hubschrauber hat er mit dabei. Der Rover wiegt rund 1.000 Kilo und ist ungefähr so groß wie ein Kleinwagen.

In der Kanalisation von London wurde ein Fettberg entfernt

London - In der Stadt London in England hat man einen riesigen Fettberg aus der Kanalisation entfernt. Das dauerte 2 Wochen lang. Denn der Fettberg wog so viel wie ein kleines Haus. Er bestand aus Fett, Windeln und Feuchttüchern, die die Leute im Klo heruntergespült hatten.

Nun hat man die Menschen aufgefordert, Fett und Öl in den Mistkübel zu geben und nicht ins Klo zu schütten. In London ist die Kanalisation seit mehreren Jahren öfter verstopft. Voriges Jahr entfernte man einen Fettberg der so groß wie ein Elefant war.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++