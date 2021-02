Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Mehr als 2.000 neue Corona-Fälle in Österreich an einem Tag

Wien - Seit fast 5 Wochen gab es in Österreich nicht mehr als 2.000 Corona-Ansteckungen in 24 Stunden. Am Mittwoch wurde dieser Wert aber wieder überschritten. Am Mittwoch hatten sich innerhalb von 24 Stunden 2.0006 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt.

Am Montag will die Regierung nun über weitere Corona-Maßnahmen entscheiden. Wegen den steigenden Ansteckungen schließt Gesundheits-Minister Rudolf Anschober strengere Corona-Maßnahmen nicht aus. Er kann sich aber auch vorstellen, dass strengere Maßnahmen nur dort gelten, wo die Corona-Situation schlimmer wurde.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In Ecuador starben über 75 Menschen bei Gefängnis-Aufständen

Guayaquil - In dem Land Ecuador in Südamerika hat es Kämpfe in mehreren Gefängnissen gegeben. Dabei starben über 75 Menschen. Es ging dabei um einen Machtkampf in der Verbrecher-Bande Los Conheros. Die Bande ist für Drogen-Handel, Erpressung und Auftragsmorde bekannt.

Die Armee von Ecuador soll die Lage wieder unter Kontrolle bringen. In Südamerika leiten viele Anführer von Verbrecher-Banden ihre Geschäfte aus dem Gefängnis. Die Wärter unternehmen dagegen oft nichts.

Golfspieler Tiger Woods wurde bei einem Autounfall schwer verletzt

Los Angeles - Tiger Woods ist einer der besten Golfspieler der Welt. Er wurde am Dienstag in den USA bei einem Unfall mit dem Auto schwer verletzt. Dabei erlitt er mehrere Brüche in den Beinen. Tiger Woods kam mit dem Auto von der Straße ab. Er war alleine unterwegs. Die Unfall-Ursache ist noch nicht klar.

Tiger Woods hat sich im Dezember am Rücken operieren lassen. Er wollte im April wieder bei Golf-Turnieren spielen. Damit wird es nun wohl länger nichts.

Mann in Tschechien tauchte unter Eis mehr als 80 Meter weit

Teplice - In Tschechien hat ein Mann namens David Vencl einen Rekord-Versuch gewagt. Er tauchte in einem zugefrorenen Badesee eine Strecke von 80 Metern. Dabei hatte er nur eine Badehose an. Für die Strecke brauchte er eine Minute und 35 Sekunden.

Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2013. Damals tauchte der Däne Stig Severinsen 76,2 Meter weit unter Eis.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++