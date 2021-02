Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Der Bundeskanzler will, dass es in Europa einen Corona-Pass gibt

Brüssel/Wien - In der EU soll es einen sogenannten grünen Corona-Pass geben. Diesen Pass soll man bekommen, wenn man gegen Corona geimpft ist oder wenn man einen Corona-Test gemacht hat. Den Pass sollen auch Corona-Kranke bekommen, die wieder gesund sind. Das will der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Wenn sich die EU-Länder nicht einigen können, dann will Kurz den Pass nur in Österreich einführen. Mit diesem Pass darf man dann zum Beispiel in Lokale gehen oder Veranstaltung besuchen. Politiker von den Parteien SPÖ und FPÖ sind gegen den Corona-Pass. Sie finden ihn ungerecht.

Die Lokale und die Hotels wollen wieder aufsperren

Wien - Viele Firmen müssen seit Monaten wegen den Corona-Maßnahmen zu sein. Das sind vor allem Lokale, Theater, Hotels und Kinos. Diese Firmen machen jetzt Druck. Sie wollen wieder aufsperren.

Deshalb haben sie nun Pläne vorgestellt, wie man auch in der Pandemie sicher offen haben kann. Sie wollen nur getestete Kunden herein lassen und Abstände einhalten. Außerdem soll eine Maskenpflicht gelten. Die Regierung wird nächste Woche entscheiden, wann sie aufsperren dürfen.

Seit der Corona-Krise wird öfter zu Fuß gegangen und Rad gefahren

Wien - Wegen der Corona-Krise gehen die Menschen in Österreich öfter zu Fuß. Außerdem nutzen sie öfter das Fahrrad. Das geht aus einer Umfrage mit 1.000 Personen hervor. 43 Prozent sagten, dass sie nun häufiger zu Fuß gehen. 26 benutzen nun öfter das Fahrrad.

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) könnten diese Zahlen noch höher sein. Aber da gibt es ein Problem. Im öffentlichen Raum wird zu sehr auf die Bedürfnisse von Autofahrern eingegangen. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt weniger Platz.

Ein Mann in Deutschland suchte 3 Wochen lang nach seinem Auto

Wien - In Osnabrück in Deutschland stellte ein Mann aus Niedersachsen sein Auto in einem Parkhaus ab. Er brauchte den Parkplatz wegen einen Termin am 3. Februar. Danach wusste er nicht mehr, wo er das Auto abgestellt hat.

Mit seiner Tochter suchte er 3 Wochen lang nach dem Auto. Durch die Medien haben auch andere bei der Suche geholfen. Am Mittwoch wurde das Auto gefunden. Ein netter Bürger ging den Informationen nach und fand es. Er meldete sich dann bei der Polizei. Das Auto war in der Garage von einem Hotel.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++