Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Menschen in der EU sollen mit Grünem Pass wieder mehr machen können

Brüssel/Wien - Manche Menschen sind in der Corona-Krise weniger gefährlich oder weniger gefährdet. Das sind zum Beispiel geimpfte Personen, oder Menschen mit negativem Test. Auch Menschen mit überstandener Erkrankung gehören dazu. Die EU überlegt, diesen Menschen einen Grünen Pass zu geben. Damit dürften sie wieder mehr machen und zum Beispiel Kinos besuchen.

Einige EU-Länder unterstützen diese Idee. Auch Österreich will so einen Pass. Wenn sich die EU dagegen entscheidet, will Österreich den Pass trotzdem haben.

In Österreich gibt es fast 2.100 Corona-Neu-Infektionen

Wien - In 24 Stunden hat es in Österreich fast 2.100 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Bis Freitag am Vormittag haben sich 2.093 Menschen neu angesteckt. Das sind weniger als am Donnerstag. Da gab es noch 2.391 Neu-Ansteckungen.

22 Menschen sind an einem Tag an oder mit dem Virus gestorben. Damit starben bisher insgesamt 8.515 Menschen an dem Virus.

Für Schüler in Österreich gibt es ab Montag extra Förder-Unterricht

Wien - Ab Montag gibt es extra Förder-Unterricht an den Schulen in Österreich. So können Schüler Lern-Rückstände aus dem Distance Learning aufholen. Das Distance Learning wurde wegen Corona eingeführt. Damit können Schüler den Schul-Unterricht daheim lernen. Aber viele der Schüler konnten den Schulstoff im Distance Learning nicht richtig lernen.

Damit diese Schüler Hilfe bekommen, gibt es ab Montag den extra Förder-Unterricht. Wie genau die Schulen die extra Förder-Stunden verwenden, können sie selbst entscheiden. Einige Schüler müssen daran teilnehmen. Und zwar alle Schüler von denen ihre Lehrer sagen, dass sie den extra Förder-Unterricht brauchen.

Durch die Corona-Krise hat es keinen Winterurlaub gegeben

Wien - In diesem Winter hat der Winter-Tourismus bisher nicht stattgefunden. Der Grund dafür ist die Corona-Krise. Wegen der Lage der Infektions-Zahlen wurden Hotels und Pensionen von den Behörden geschlossen. Es gab auch Ausnahmen. Nämlich für Dienstreisen und für Erholungs-Reisen im Lockdown.

Es gab heuer auch um mehr als 92 Prozent weniger Nächtigungen als im Vorjahr. Von November 2020 bis Jänner 2021 gab es also um über 31 Millionen weniger Übernachtungen als vor einem Jahr. Bei den Urlaubsgästen gab es um fast 95 Prozent weniger.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++