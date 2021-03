Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Bundeskanzler Kurz will mit Israel bei Impfstoffen zusammenarbeiten

Wien - Österreich bekommt noch immer zu wenig Corona-Impfstoff von der EU. Daher kann die Bevölkerung nur sehr langsam geimpft werden. Das will Bundeskanzler Kurz ändern. Kurz sagt, dass er deshalb in Zukunft mit Israel zusammenarbeiten will. Denn in Israel geht die Impfung der Menschen sehr schnell.

Kurz will, dass Österreich und Israel gemeinsam an neuen Impfstoffen forschen. Am Donnerstag reist Kurz nach Israel. Dort wird er mit dem Regierungschef von Israel über die Zusammenarbeit reden.

Zu Ostern dürfen die Schanigärten wieder aufsperren

Wien - In Österreich sind die Lokale wegen der Corona-Krise zu. Aber ab 27. März, also zu Ostern, dürfen die Schanigärten aufsperren. Drinnen müssen die Lokale zu bleiben.

Aber nicht jedes Lokal kann einen Schanigarten aufstellen. Deshalb will man in Wien öffentliche Schanigärten einrichten. Lokale können dann diese Schanigärten benutzen.

In Vorarlberg gibt es weniger Corona-Infektionen als in andern Bundesländern. Deshalb dürfen diel Lokale dort schon am 15. März aufsperren. Auch drinnen dürfen die Lokale in Vorarlberg aufsperren.

Erklärung: Schanigarten

Ein Schanigarten ist ein Teil von einem Lokal, der draußen ist. Dort kann man an der frischen Luft essen und trinken. Dafür stellen die Lokale Tische und Sessel zum Beispiel auf dem Gehsteig auf.

Kinder und Jugendliche dürfen bald wieder im Verein Sport machen

Wien - Wegen der Corona-Krise sind die Sport-Vereine in Österreich derzeit zu. Das soll sich ab Mitte März aber ändern. Das hat die Regierung gesagt.

Kinder und Jugendliche dürfen ab 15. März wieder im Sport-Verein trainieren. Dafür gibt es aber strengere Regeln. Es darf nämlich nur draußen trainiert werden. Und man muss immer 2 Meter Abstand halten.

In Österreich gibt es weniger Arbeitslose

Wien - In Österreich gibt es nun etwas weniger Arbeitslose. Derzeit haben rund 490.000 Menschen in Österreich keine Arbeit. Zum 1. Mal seit Weihnachten gibt es weniger als 500.000 Arbeitslose.

Es gibt auch weniger Kurz-Arbeiter. Derzeit sind rund 490.000 Menschen in Österreich in Kurz-Arbeit. Das sind rund 9.000 weniger als in der vorigen Woche.

Wegen der Corona-Krise geht es der Wirtschaft in Österreich nicht gut. Im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr ist die Wirtschaft um 8 Prozent geschrumpft.

Erklärung: Kurz-Arbeit

Die Kurz-Arbeit gibt es, damit nicht noch mehr Menschen ihre Arbeit verlieren. Bei der Kurz-Arbeit behalten die Menschen ihre Arbeit. Sie arbeiten aber weniger als sonst. Ihr Geld bekommen sie aber nicht mehr von den Firmen, sondern vom Staat. Die Firmen sparen dadurch viel Geld und müssen ihre Mitarbeiter nicht entlassen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++