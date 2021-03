Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Die EU will vielleicht bald eine Corona-Impfung aus Russland erlauben

Amsterdam - Russland hat schon seit einigen Monaten eine eigene Impfung gegen Corona. Sie heißt Sputnik. In der EU ist diese Impfung aber noch nicht erlaubt. Die zuständige EU-Behörde prüft jetzt, ob man Sputnik in der EU erlauben soll. Dafür wird getestet, ob diese Impfung auch wirkt.

Einige Länder verwenden die russische Impfung schon. Und auch einige EU-Länder wollen Sputnik sogar ohne EU-Erlaubnis verwenden.

Bald müssen Lehrer jede Woche zum Corona-Test

Wien - Lehrer müssen bald jede Woche einen Corona-Test machen. Sonst können sie ihre Arbeit verlieren. Das steht in einem neuen Gesetz, das bald gelten soll.

Bisher können Lehrer den Test ablehnen. Dann müssen sie aber mit einer FFP2-Maske arbeiten. Auch Kindergarten-Pädagogen müssen sich in Zukunft testen lassen. Das gilt auch für Beamte, die viel Kontakt mit Menschen haben.

Es werden viel zu viele Lebensmittel weggeworfen

New York/Nairobi - Auf der ganzen Welt werden sehr viele Lebensmittel weggeworfen. Im Jahr 2019 wurde fast ein Fünftel von allen Lebensmitteln weggeworfen. Das ist eine riesige Menge. Damit könnte man rund 23 Millionen Lkws voll beladen. Das hat die UNO erklärt.

Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die nicht genug Lebensmittel haben. Fast 700 Millionen Menschen auf der Welt haben zu wenig zu essen.

Erklärung: UNO

Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast allen Ländern der Welt. Auch Österreich ist dabei. Die Vertreter von den Mitglieds-Ländern treffen sich regelmäßig. Dabei sprechen sie über Probleme der Welt und versuchen, die Probleme zu lösen.

Auf der Insel Sizilien ist wieder der Vulkan Ätna ausgebrochen

Rom - Der Vulkan Ätna liegt auf der Insel Sizilien in Italien. Am Donnerstag ist der Ätna wieder ausgebrochen. Dabei hat er Lava bis zu 500 Meter hoch in die Luft geschleudert. Über dem Ätna steht eine riesige Wolke aus Asche und Rauch. Sie reicht 12 Kilometer in den Himmel hinauf. Man kann diese Wolke schon von weitem sehen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++