Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Corona-Impfung von AstraZeneca nun auch ab 65 Jahren empfohlen

Wien - Menschen über 65 Jahre dürfen jetzt auch mit der Corona-Impfung von der Firma AstraZeneca geimpft werden. Das haben am Freitag die Experten vom Nationalen Impfgremium empfohlen.

Die österreichische Regierung freut sich über diese Entscheidung. Denn jetzt können vor allem gefährdete Menschen schneller geimpft werden. Corona ist vor allem für ältere Menschen gefährlich.

In Österreich gibt es zur Zeit mehrere Impfungen gegen den Corona-Virus. Das sind die Impfungen der Firmen Biontech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca.

In 2 Salzburger Gemeinden gibt es jetzt Ausreise-Kontrollen

Bad Hofgastein/Radstadt - In den Salzburger Gemeinden Radstadt und Bad Hofgastein gibt es nun Kontrollen bei der Ausreise. Das liegt an dem Corona-Virus. Zuletzt hat es in den beiden Gemeinden sehr viele Corona-Fälle gegeben. Wer die beiden Gemeinden jetzt verlassen will, braucht einen negativen Corona-Test. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Kontrollen dauern bis 18. März.

Auch im Bezirk Hermagor in Kärnten sind die Corona-Zahlen sehr hoch. Dort gibt es ab Dienstag Ausreise-Kontrollen.

In Österreich gibt es fast 2.700 Corona-Neu-Infektionen

Wien - In 24 Stunden hat es in Österreich fast 2.700 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Bis Freitag am Vormittag haben sich 2.668 Menschen neu angesteckt.

Mehr als 1.400 Menschen sind derzeit in Krankenhäusern in Behandlung. 326 Menschen sind auf Intensiv-Stationen. Das sind um 24 mehr als am Tag davor.

17 Menschen sind an einem Tag an oder mit dem Virus gestorben. Damit starben bisher insgesamt 8.669 Menschen an dem Virus.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein besonderer Teil von einem Krankenhaus. Dort liegen sehr schwer kranke Patienten. Sie können zum Beispiel nicht allein atmen und brauchen dafür eine Maschine. Diese Maschine heißt Beatmungs-Gerät.

Österreichs Wirtschaft schrumpfte 2020 um 6,6 Prozent

Wien - Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus sind sehr schlecht für die Wirtschaft. Dadurch wird die Wirtschaft schwächer. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, nennt man das schrumpfen. Im Jahr 2020 ist die Wirtschaft in Österreich um fast 7 Prozent geschrumpft. Experten hatten gefürchtet, dass es noch schlimmer wird.

Trotzdem war 2020 ein schlimmes Jahr. Die Wirtschaft schrumpfte so stark wie seit 75 Jahren nicht mehr. Am schlimmsten war es für die Hotels und die Lokale. Sie verdienten im Jahr 2020 um rund ein Drittel weniger als im Jahr 2019.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++