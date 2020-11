Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Joe Biden kommt dem Sieg bei der US-Wahl näher

Washington - Am Freitag am frühen Nachmittag war immer noch nicht klar, wer die Präsidentschafts-Wahl in den USA gewonnen hat. In mehreren Bundesstaaten wurden immer noch Stimmen ausgezählt. Joe Biden lag aber gegen Präsident Donald Trump in Führung. Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania konnte er Trump überholen.

Wenn Joe Biden in Pennsylvania gewinnt, dann ist er der neue Präsident der USA. Präsident Trump sagte, dass die Demokraten "die Wahl stehlen wollen". Er wirft den Demokraten vor, bei der Wahl betrogen zu haben. Beweise gibt es dafür keine.

Erklärung: Republikaner und Demokraten

In den USA gibt es nur 2 wichtige politische Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Die Republikaner sind die Partei von Präsident Donald Trump. Die Demokraten sind gegen ihn und haben Joe Biden als Kandidat für die Präsidenten-Wahl aufgestellt.

Corona gerät anscheinend langsam außer Kontrolle

Wien - In Österreich gerät die Corona-Situation offenbar langsam außer Kontrolle. Man kann derzeit nur bei 27 Prozent der Infizierten klären, wo sie sich angesteckt haben. In der Woche davor konnte man das noch bei 50 Prozent. Außerdem starben innerhalb von einer Woche 258 Menschen in Österreich am oder mit dem Corona-Virus.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober will aber noch keine weiteren Corona-Maßnahmen einführen. Er will erst bis nächsten Freitag abwarten, wie der Lockdown wirkt.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Stadt Wien führt "Corona-Symptom-Checker" ein

Wien - Im Herbst und Winter haben viele Menschen eine Verkühlung oder die Grippe. Manche Symptome sind ähnlich wie bei einer Corona-Infektion. Die Stadt Wien hat nun einen "Corona-Symptom-Checker" ins Internet gestellt. Unter https://coronavirus.wien.gv.at/site/symptomchecker kann man testen, ob man Corona-Symptome hat und gleich einen Test vereinbaren.

Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker erinnerte daran, dass der Symptom-Checker aber keinen Arzt ersetzt. Er hilft nur zu erkennen, ob man wegen Corona einen Arzt benötigt.

Home Office für viele in Österreich bereits normal

Wien - Derzeit können 2 Drittel der Österreicher Home-Office nutzen. Die Hälfte der Österreicher tut das auch und arbeitet öfter von zu Hause aus. Das geht aus einer Umfrage des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervor. 70 Prozent der Befragten denken, dass Home-Office und Video-Konferenzen zunehmen werden.

Das muss aber nicht unbedingt zu weniger Verkehr führen. Denn es kann sein, dass viele Menschen weiter entfernte Arbeitsplätze annehmen. Dann fahren sie wegen des Home-Office zwar seltener in die Arbeit, dafür aber weitere Strecken.

