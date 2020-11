Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Anschober sorgt sich wegen Einkaufszentren

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober macht sich Gedanken wegen zu vielen Menschen in manchen Einkaufszentren. Das sei "besorgniserregend", sagte er bei einer Pressekonferenz. Er forderte alle auf, die Corona-Regeln einzuhalten.

In Einkaufszentren sollen nicht zu viele Menschen gleichzeitig sein. Alle Besucher sollen Masken tragen und den Sicherheitsabstand einhalten, sagte Anschober. Außerdem soll man Speisen und Getränke nicht direkt im Einkaufszentrum konsumieren.

Suche nach Platz auf Friedhof für Attentäter von Wien

Wien - Vorige Woche hat ein islamistischer Terrorist bei einem Terroranschlag in Wien 4 Menschen getötet. Der Islamist wurde von der Polizei erschossen. Nun wird ein Ort für die Beerdigung des Terroristen gesucht. Denn auf islamischen Friedhöfen will man ihn nicht beerdigen.

Der islamische Friedhof Wien-Liesing hat Nein gesagt, weil der Islamist unschuldige Menschen getötet hat. Auch auf dem islamischen Friedhof in Altach in Vorarlberg will man ihn nicht. Nun wird weiter nach einem Grab für den Terroristen gesucht.

Erklärung: Islamist

Islamismus ist eine extreme Auslegung der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Dreifachjackpot am Freitag mit rund 3,3 Millionen Euro

Wien - Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch hat wieder niemand die 6 richtigen Zahlen erraten. Deshalb gibt es einen Dreifachjackpot mit rund 3,3 Millionen Euro. Diesmal kann man den Jackpot schon am Freitag gewinnen, denn an diesem Tag gibt es eine Bonus-Ziehung. Dabei wird auch zusätzlich eine Million Euro extra verlost.

Am Mittwoch hatten ein Steirer, ein Oberösterreicher und ein Niederösterreicher einen Fünfer mit Zusatzzahl. Damit gewannen sie jeweils 43.000 Euro. Beim Joker haben ein Oberösterreicher und ein Tiroler jeweils mehr als 105.000 Euro gewonnen.

Österreichs Fußball-Team besiegte Luxemburg mit 3:0

Luxemburg - Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Mittwoch bei einem Testspiel gegen Luxemburg gespielt. Österreich gewann mit 3:0. Das Spiel fand in Luxemburg statt. Das Spiel war von zahlreichen Absagen von Spielern überschattet. Sie fielen auch wegen dem Corona-Virus aus.

Die Tore für Österreich erzielten Gernot Trauner, Adrian Grbic und Philipp Wiesinger. Für Wiesinger war es das erste Spiel für Österreichs Nationalteam.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++