Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Ab Mittwoch schließen die Geschäfte um 19 Uhr

Wien - Die Geschäfte in Österreich machen ab Mittwoch schon um 19 Uhr zu. Grund sind die Maßnahmen der Regierung gegen den Corona-Virus. Denn es gibt Ausgangs-Beschränkungen zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. In dieser Zeit darf man das Haus nur aus bestimmten Gründen verlassen.

Wenn die Geschäfte schon um 19 Uhr schließen, sind die Menschen früher zu Hause. Tankstellen und kleine Geschäfte auf Bahnhöfen und Flughäfen sind Ausnahmen, sie dürfen weiterhin auch nach 19 Uhr offen haben.

Arbeitslosigkeit in Österreich steigt

Wien - Der Lockdown lässt die Arbeitslosigkeit in Österreich steigen. Derzeit sind 437.421 Menschen arbeitslos, das sind um 12.521 mehr als in der Vorwoche. Zurzeit gibt es rund 79.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Das hat Arbeitsministerin Christine Aschbacher bekanntgegeben.

Aschbacher rechnet damit, dass es bis Jahresende 500.000 Arbeitslose geben wird. Derzeit sind auch knapp 133.000 Menschen in Kurzarbeit.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Mehr als die Hälfte der Österreicher würde sich impfen lassen

Wien - Rund 54 Prozent der Österreicher würden sich gegen den Corona-Virus impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gibt. Das hat Online-Umfrage ergeben. Ein Drittel der Befragten würde sich sogar im ersten Monat impfen lassen, sobald es einen Impfstoff gibt.

Allgemein soll man auch in der Corona-Zeit versuchen, gesund zu bleiben. Aber viele Menschen in Österreich haben zuletzt Kontrollen oder Untersuchungen beim Arzt verschoben. Das ist aber nicht gut, weil man deshalb vielleicht später krank wird.

Ein Spenderherz überlebte einen Hubschrauber-Absturz

Los Angeles - In den USA hat einen Spenderherz einen schweren Unfall überstanden. Es wurde mit einem Hubschrauber zu einem Krankenhaus transportiert. Dabei stürzte der Hubschrauber auf den Landeplatz des Krankenhauses. Das Herz überlebte den Absturz ohne Schaden.

Das war aber noch nicht alles. Auf dem Weg in den Operations-Saal fiel das Herz einem Mitarbeiter aus der Hand und landete auf dem Boden. Aber auch das überstand das Spenderherz unbeschädigt. Inzwischen hat die Operation stattgefunden. Dem Mann, der das Spenderherz bekam, geht es gut.

Erklärung: Spenderherz

Manche schwer herzkranke Menschen brauchen ein neues Herz. Sie bekommen dann das Herz eines gerade verstorbenen Menschen. Dieses Herz nennt man Spenderherz. Es wird dem anderen Mensch in einer Operation eingepflanzt. Spenderherzen leben noch und müssen sehr schnell transportiert werden, zum Beispiel mit dem Hubschrauber.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++