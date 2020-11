Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Regierung plant strengere Antiterror-Maßnahmen

Wien - Vor rund einer Woche tötete ein islamistischer Terrorist in Wien 4 Menschen. Nun plant die österreichische Regierung strengere Maßnahmen gegen den Terror und gegen Islamismus. Gefährliche Personen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, sollen elektronisch überwacht werden. Außerdem soll man terroristische Straftäter vorbeugend in Haft nehmen können.

Nach einer Verurteilung wegen Terrorismus soll man die österreichische Staatsbürgerschaft und den Führerschein verlieren können. Es sollen auch strengere Waffengesetze eingeführt werden. Außerdem soll es in Zukunft leichter sein, Vereine oder Moscheen wegen Terror-Propaganda zu schließen.

Erklärung: Islamismus

Islamismus ist eine extreme Auslegung der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Einsatz von Corona-Schnell-Tests an den Schulen ab Dezember

Wien/Mödling - Corona-Verdachtsfälle an den Schulen sollen möglichst schnell überprüft werden. Seit Ende der Herbstferien gibt es deshalb in Niederösterreich, Tirol und Kärnten ein Projekt für Schnell-Tests. Bei den Schnell-Tests weiß man schon nach wenigen Minuten, ob jemand den Corona-Virus hat oder nicht. Ab Anfang Dezember soll es die Schnelltests für Schulen in ganz Österreich geben.

Neben den Schnell-Tests wird nun auch ein Test-Bus getestet. Der Bus soll dann zu jenen Schulen fahren, wo es einen Corona-Verdachtsfall gibt. Der Bus ist eine Art fahrbares Labor.

Thiem und Dadic erstmals Österreichs Sportler des Jahres

Salzburg - Am Dienstagabend sind die besten Sportler des Jahres in Österreich ausgezeichnet worden. Bei den Männern gewann Dominic Thiem. Der Tennis-Spieler gewann klar vor Fußballer David Alaba und Ski-Springer Stefan Kraft. Thiem wurde zum ersten Mal der Sportler des Jahres. Auch bei den Frauen gab es eine Premiere. Die Leichtathletin Ivona Dadic wurde Sportlerin des Jahres. Sie gewann vor der Ski-Springerin Chiara Hölzl und der Eisschnell-Läuferin Vanessa Herzog.

Der Fußball-Klub Red Bull Salzburg wurde schon zum 3. Mal als beste Mannschaft geehrt.

Riesiger Eisberg auf Kollisions-Kurs mit Insel Südgeorgien

Antarktis - Im Südatlantischen Meer ist ein riesiger Eisberg auf Kollisions-Kurs mit der Insel Südgeorgien. Der Eisberg und die Insel sind etwa gleichgroß. Sollte der Eisberg am Meeresgrund vor der Insel hängenbleiben, könnte das Leben am Meeresboden zerstört werden. Er könnte auch die Nahrungssuche von Pinguinen und Robben behindern.

Noch besteht aber Hoffnung, dass die Meeres-Strömungen den Eisberg an der Insel vorbei leiten. 2004 blieb schon einmal ein Eisberg am Meeresgrund vor der Insel hängen. Damals fand man viele tote Pinguine und Robben.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++