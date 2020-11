Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Neuer Rekord an Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich haben sich innerhalb eines Tages bis Freitag 9.586 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das ist ein neuer Rekord. Innerhalb eines Tages sind 53 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Derzeit sind 76.839 Menschen in Österreich mit dem Virus angesteckt. Mehr als 3.900 Menschen befinden sich wegen dem Corona-Virus gerade im Krankenhaus, 567 davon auf einer Intensiv-Station. Insgesamt sind bisher 1.661 Menschen in Österreich am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Österreicher durch Corona-Krise sparsamer geworden

Wien - Durch die Corona-Krise sind die Österreicher sparsamer und vorsichtiger beim Geld-Ausgeben geworden. Das geht aus einer Umfrage hervor. Befragt wurden im September 1.000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren.

Die Hälfte der Befragten gab an, derzeit weniger oder viel weniger Geld auszugeben als vor der Corona-Krise. Das gilt genauso für Männer wie für Frauen. Rund jeder Dritte sagte, mehr als bisher auf die persönlichen Ausgaben zu achten und insgesamt weniger einzukaufen. 27 Prozent achten auch darauf, mehr Geld anzusparen als bisher.

In Paris erinnert man sich an die Opfer der Terror-Anschläge

Paris - Vor 5 Jahren hat es in der französischen Hauptstadt Paris mehrere Terror-Anschläge gegeben. Dabei töteten Islamisten 130 Menschen. Am 5. Jahrestag der Anschläge erinnerten die Menschen in Frankreich am Freitag an die bei den Anschlägen getöteten Menschen.

Der französische Regierungs-Chef Jean Castex und die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, kamen zu Gedenkfeiern in Paris und im Pariser Vorort Saint-Denis. Wegen des Corona-Virus gab es nur kleine Feiern.

Erklärung: Islamist

Islamismus ist eine extreme Auslegung der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

The Weeknd singt beim Super Bowl

New York - Im Februar findet der Super Bowl in den USA statt. Der Super Bowl ist das Finale der Meisterschaft im American Football. Das ist das größte sportliche Ereignis des Jahres in den USA.

Während der Halbzeit gibt es beim Super Bowl immer eine große Show, in der bekannte Musiker auftreten. Dieses Mal wird der besonders in den USA bekannte Sänger The Weeknd in der Halbzeit-Show singen. Der Sänger zeigte sich "überwältigt, geehrt und ekstatisch". The Weeknd ist ein Künstlername. Im richtigen Leben heißt der Sänger Abel Tesfaye.

Erklärung: American Football

Die Sport-Art American Football ist in den USA sehr beliebt. 2 Mannschaften spielen auf einem Feld gegeneinander. Jede Mannschaft muss ihren Bereich verteidigen. Die andere Mannschaft muss versuchen, einen Ei-förmigen Ball im Feld weit nach vorne zu bringen.

Die Spieler können den Ball schießen oder auch selbst nach vorne tragen. Dabei darf man den Gegen-Spieler auch festhalten und umschmeißen. In Europa gibt es ein ähnliches Spiel. Es heißt Rugby.

