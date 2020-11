Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

SPÖ und NEOS einigen sich auf Koalition in Wien

Wien - Die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig und die NEOS wollen gemeinsam die neue Wiener Stadtregierung bilden. Am Sonntag schlossen die SPÖ und die NEOS ihre Koalitions-Verhandlungen erfolgreich ab. Am Montag haben Michael Ludwig und der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr gemeinsam ihre Pläne für die Zukunft präsentiert.

SPÖ und NEOS wollen mehr Geld für Arbeitsplätze und für die Bildung investieren. Es soll mehr Ganztags-Schulen geben und es sollen mehr Lehrer eingestellt werden. Außerdem sollen 1.500 neue Gemeinde-Wohnungen gebaut werden.

Der Lockdown wird wieder verschärft

Wien - Ab Dienstag wird der weiche Lockdown zu einem harten Lockdown geändert. Das bedeutet, die Corona-Maßnahmen wie die Ausgangsbeschränkung werden noch einmal verschärft. Die meisten Geschäfte schließen, und man kann zum Beispiel nicht mehr zum Friseur gehen. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionen.

Ab Dienstag gibt es auch keinen Unterricht mehr in den Schulen. Alle Schulen werden auf Fernunterricht umgestellt. Alle Schüler müssen also wieder von zu Hause unterrichtet werden. In den Schulen soll es aber Lernhilfe und Betreuung geben.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Weniger Einnahmen im Handel durch Corona-Lockdown

Wien - Durch den ab Dienstag beginnenden Lockdown wird der Handel pro Tag 130 Millionen Euro an Einnahmen verlieren. Das schätzen Wissenschafter von der Johannes Kepler Universität in Linz. Im ersten Lockdown im Frühjahr verlor der Handel 110 Millionen Euro pro Tag an Einnahmen.

Der nun höhere Verlust entsteht dadurch, dass der Handel in der Zeit vor Weihnachten am meisten Geld einnimmt. Davon verlieren Geschäfte heuer viel. Die Wissenschafter schätzen, dass der Handel durch den neuen Lockdown insgesamt 2,2 Milliarden Euro weniger Einnahmen haben wird.

Hackler-Regelung wird bis 2022 geändert

Wien - In Österreich können Männer im Alter von 65 Jahren in Pension gehen. Wenn sie aber 45 Beitragsjahre haben, können Männer schon mit 62 in Pension gehen. Sie bekommen dann die volle Pension. Das ist die sogenannte Hackler-Regelung. Die österreichische Regierung will die Hackler-Regelung nun ändern.

Ab 2022 soll man 4,2 Prozent weniger Pension für jedes Jahr bekommen, das man früher in Pension geht. Als Ausgleich dafür gibt es jeden Monat 60 Euro zusätzlich zur Pension. Das nennt die Regierung "Frühstarter-Bonus". Denn man muss schon sehr jung zu arbeiten begonnen haben, damit man mit 62 schon 45 Jahre lang in die Pensions-Versicherung eingezahlt hat.

