Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Österreich ist wieder im Lockdown

Wien - Seit Dienstag ist Österreich zum zweiten Mal in einem Corona-Lockdown. Die Schulen haben auf Lernen daheim umgestellt und die meisten Geschäfte müssen schließen. Auch Friseure sind geschlossen. Es gelten Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr.

Die Menschen dürfen das Haus nur für bestimmte Zwecke verlassen. Dazu gehört die Fahrt in die Arbeit, der Einkauf von Lebensmitteln oder der Arztbesuch. Man darf sich aber auch im Freien zur Erholung aufhalten, zum Beispiel für Spaziergänge oder zum Joggen.

Mit dem Lockdown soll in den Spitälern die Triage verhindert werden, weil die Spitäler zu voll sind. Triage bedeutet, dass Ärzte entscheiden müssen, wer noch die bestmögliche Behandlung bekommt. Der Lockdown gilt vorerst bis einschließlich 6. Dezember.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter

Wien - Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie machen immer mehr Menschen in Österreich arbeitslos. Derzeit haben 443.465 Menschen keine Arbeit. Das sind um 6.044 mehr als in der Vorwoche. Das hat Arbeitsministerin Christine Aschbacher bekanntgegeben.

Die Kurzarbeit hat noch stärker zugenommen als die Arbeitslosigkeit. Derzeit sind 170.137 Menschen in Kurzarbeit. Das sind rund 37.000 mehr als noch in der Vorwoche. Durch den neuen Lockdown werden Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wahrscheinlich weiter steigen.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Keine Änderungen beim Zugverkehr innerhalb von Österreich

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB werden im neuen Lockdown in Nah-Verkehr ganz normal fahren. Beim letzten Lockdown war das nicht so. Auch im Fern-Verkehr innerhalb von Österreich kann man weiterhin normal mit dem Zug fahren. Der Transport von Waren ist auch planmäßig unterwegs.

Beim Fern-Verkehr ins Ausland wird es Einschränkungen geben. Es werden keine Züge mehr von Villach in Kärnten nach Venedig in Italien fahren. Das bleibt vorerst bis Dezember so. Bei den Zugverbindungen von München über Innsbruck nach Verona in Italien fahren nur noch ungefähr halb so viele Züge. Außerdem sind die Nachtzug-Verbindungen der ÖBB eingestellt.

Goldener Kragenbär in Vietnam aus Käfig gerettet

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Im asiatischen Land Vietnam haben Tierschützer insgesamt 7 Bären aus 2 Bärenfarmen gerettet. Darunter auch eine seltene goldene Kragenbärin. Die Tiere wurden fast 20 Jahre lang in winzigen Käfigen gehalten und schrecklich behandelt.

Für die Tierschützer der Tierschutz-Organisation Vier Pfoten war der Einsatz zur Zeit der Corona-Krise und wegen schweren Überschwemmungen besonders schwierig. Aber am Wochenende kamen alle 7 Bären in ihr neues Zuhause im Bärenwald Ninh Binh.

Erklärung: Bärenfarm

Auf Bärenfarmen in Asien werden Bären in engen Käfigen gehalten und für chinesische Medizin wird ihnen Gallensaft entnommen. Die Tiere sterben in der Gefangenschaft oft nach wenigen Jahren.

