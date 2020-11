Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Über 100 Corona-Tote in Österreich in 24 Stunden

Wien - Zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie hat es in Österreich mehr als 100 Corona-Tote in 24 Stunden gegeben. Von Dienstagvormittag bis Mittwochvormittag starben 109 Menschen an einer Corona-Infektion. Bisher sind in Österreich insgesamt 2.054 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Immer mehr Corona-Kranke müssen in Spitälern behandelt werden. 4.592 Menschen befinden sich wegen dem Corona-Virus gerade im Krankenhaus, 682 davon auf einer Intensiv-Station.

Kurzarbeit wird in Österreich stark zunehmen

Wien - Wegen des neuen Lockdowns wird die Zahl der Kurzarbeiter in Österreich stark zunehmen. Damit rechnet Arbeitsministerin Christine Aschbacher. "Wir erwarten, dass einige hunderttausend Menschen in Kurzarbeit sein werden", sagte Aschbacher.

Derzeit sind über 170.000 Menschen in Kurzarbeit. Ende September gab es noch 295.000 Kurzarbeiter, im Frühjahr waren es sogar 1,3 Millionen.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Bevölkerung unterstützt Mund-Nasen-Schutz in Öffis

Wien - Laut einer Umfrage sind 83 Prozent der Menschen in Österreich dafür, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 21 Prozent schätzen das Risiko einer Infektion in den Öffis auch als sehr hoch ein, 43 Prozent als hoch.

86 Prozent verlangen auch, dass die Öffis und Stationen mehrmals am Tag gereinigt werden. 80 Prozent wollen auch, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes streng kontrolliert wird. Viele wollen auch, dass es weniger Stoßzeiten gibt. Während der Stoßzeiten fahren besonders viele Menschen mit den Öffis.

Weniger Einbürgerungen in Österreich durch Corona-Krise

Wien - Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Einbürgerungen in Österreich gesunken. 2020 hat es in den ersten 9 Monaten 6.336 Einbürgerungen gegeben, im selben Zeitraum im Jahr 2019 waren es noch 7.610. Das geht aus einem Bericht der Statistik Austria hervor.

Mehr als ein Drittel der neuen Staatsbürger in diesem Jahr ist auch in Österreich geboren. Mehr als die Hälfte der Neu-Eingebürgerten kommt aus einem von 8 Ländern. Die meisten davon kommen aus Bosnien und Herzegowina, Serbien und der Türkei. Mehr als die Hälfte der Eingebürgerten ist Frauen.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.

Dominic Thiem gewann in London gegen Rafael Nadal

London - Dominic Thiem hat beim Finale der Tennis-Welttour in London gegen Rafael Nadal aus Spanien gewonnen. Österreichs bester Tennis-Spieler besiegte Nadal beim Treffen der weltbesten Tennis-Spieler des Jahres in 2 Sätzen. Danach verlor der Russe Andrej Rublew gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Dadurch ist Thiem bereits für das Halbfinale qualifiziert.

Dominic Thiem hatte am Sonntag Tsitsipas in 3 Sätzen besiegt. Am Donnerstag spielt Thiem in seinem letzten Gruppenspiel gegen Rublew. Im Vorjahr schaffte Thiem es ins Endspiel beim Finale der Tennis-Welttour.

