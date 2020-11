Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Besonders viele Corona-Tote in Heimen

Wien - Derzeit sterben wieder mehr Menschen durch das Corona-Virus. Besonders viele davon sterben in Altersheimen und Pflegeheimen. 53 Prozent der Corona-Todesfälle in Heimen sind allein in den letzten 40 Tagen passiert. Das ist der Durchschnitt von ganz Österreich. Insgesamt starben in diesem kurzen Zeitraum 323 Menschen in Heimen.

Es gibt aber je nach Bundesland große Unterschiede. Im Burgenland starben alle Corona-Toten in Heimen in den letzten 40 Tagen. In Niederösterreich waren es 91 Prozent und in Oberösterreich 82 Prozent. Die niedrigste Corona-Sterblichkeit in Heimen hatte in dieser Zeit Vorarlberg mit 27 Prozent.

In der Corona-Krise gibt es deutlich mehr Schwarz-Arbeit

Wien - Wegen der Corona-Krise haben in Österreich viele Menschen ihre Arbeit verloren oder sind in Kurz-Arbeit. Viele dieser Menschen versuchen jetzt ihr Einkommen mit Schwarz-Arbeit zu verbessern. Darum hat die Schwarz-Arbeit in Österreich viel stärker zugenommen als Wirtschafts-Forscher erwartet haben. Die Schwarz-Arbeit macht heuer rund 7 Prozent der Wirtschafts-Leistung aus. Das entspricht fast 26 Milliarden Euro.

Wenn jemand schwarz arbeitet bezahlt er keine Sozial-Versicherung und keine Steuern. Sie ist darum auch verboten. Die Schwarz-Arbeit wird auch oft Pfusch genannt. Besonders oft pfuschen zum Beispiel Bauarbeiter oder Haushalts-Hilfen.

Erklärung: Sozial-Versicherung

Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein möchte oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen.

Die Sozial-Versicherung bezahlt die Kosten, wenn man krank wird, Pflege braucht oder in Pension geht. Auch das Arbeitslosen-Geld zahlt die Sozial-Versicherung.

Autos und Fahrräder werden seit Corona häufiger genutzt

Wien - Seit Beginn der Corona-Krise nutzen viele Menschen öfter ihr Auto. Das hat eine Online-Umfrage von 6.000 Menschen in Österreich, Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden ergeben. In Österreich gaben 34 Prozent an, dass sie nun häufiger mit dem Auto fahren als vor der Corona-Krise.

Noch mehr Leute gehen aber öfter zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. 39 Prozent gehen seit Beginn der Corona-Krise viel häufiger zu Fuß und 27 Prozent nutzen nun öfter das Fahrrad. Flugzeuge, Busse und Bahnen werden nun weniger genutzt.

2 Lotto-Spieler gewannen 3 Millionen Euro

Wien - Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch haben ein Steirer und ein Tiroler aus der Umgebung von Innsbruck die 6 richtigen Zahlen erraten. Sie haben beide jeweils mehr als 3 Millionen Euro gewonnen.

4 Spieler haben 5 richtige Zahlen und die Zusatzzahl erraten, sie erhalten jeweils rund 54.000 Euro. Beim Joker haben 3 Spieler gewonnen, sie bekommen jeweils rund 98.000 Euro.

