Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Weniger Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht leicht zurück. In Österreich haben sich innerhalb eines Tages bis Freitag 6.668 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Denn am vergangenen Freitag waren es 9.586.

Die Zahl der Toten bleibt aber hoch. Bis Freitag dieser Woche sind innerhalb eines Tages 108 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Derzeit sind 76.644 Menschen in Österreich mit dem Virus angesteckt. Mehr als 4.600 Menschen befinden sich wegen dem Corona-Virus gerade im Krankenhaus, 687 davon auf einer Intensiv-Station.

Für Eltern ist Distance Learning nun organisierter

Wien - Das Distance Learning funktioniert bei diesem Lockdown deutlich besser als beim ersten Lockdown. Das finden die Eltern der Schüler. Vor allem bei den Mittelschulen und den Unterstufen der Gymnasien funktioniert es gut. Beim Distance Learning lernen die Kinder den Lernstoff zu Hause am Computer. Die Schulen bieten dafür einen Livestream oder Video-Aufzeichnungen vom Unterricht an.

Bei den Volksschulen funktioniert das Distance Learning noch nicht so gut. Denn die Volksschulen sind nicht so gut mit Computern ausgestattet wie andere Schulen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Corona-Massentests beginnen in Dezember

Graz - Anfang Dezember sollen in Österreich die geplanten Corona-Massentests beginnen. Am 5. und 6. Dezember sollen zuerst alle Lehrer und Kindergarten-Betreuer getestet werden. Das sind rund 200.000 Personen. Am 7. und 8. Dezember sollen dann alle 40.000 Polizisten auf das Corona-Virus getestet werden.

Kurz vor Weihnachten soll es dann Tests für die ganze Bevölkerung geben. Die Teilnahme an den Tests ist aber freiwillig. Bis jetzt hat die Regierung dafür 7 Schnelltests bestellt.

Weltweit lebt fast jedes 5. Kind in einem Konflikt-Gebiet

Berlin - Laut einer Untersuchung wächst weltweit jedes 5. Kind in einem Konflikt-Gebiet auf. 2019 lebten demnach 426 Millionen unter 18-Jährige in Konflikt-Gebieten. Seit 2010 durchschnittlich 25 Kinder pro Tag verstümmelt oder getötet.

Zu den gefährlichsten Ländern 2019 gehörten Afghanistan, der Irak und Syrien aber auch afrikanische Staaten wie der Kongo, Mali oder Nigeria. Die Untersuchung wurde von norwegischen Friedens-Forschern durchgeführt.

Erklärung: Konflikt-Gebiet

Ein Konflikt-Gebiet ist ein Gebiet oder Land, in dem aus unterschiedlichen Gründen gekämpft wird. Bei diesen Kämpfen kommen oft unschuldige Menschen ums Leben oder werden verletzt.

