Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Wien - Seit 7 Tagen gibt es wegen der Corona-Krise in Österreich wieder einen harten Lockdown mit strengen Regeln. Davor gab es einen leichten Lockdown. Diese Maßnahmen fangen jetzt offenbar an, langsam zu wirken. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist aber weiterhin sehr hoch, sagte Gesundheits-Minister Rudolf Anschober am Montag.

Der harte Lockdown soll mit 7. Dezember enden. Bis dahin soll es deutlich weniger Ansteckungen mit dem Corona-Virus geben. Danach sollen Geschäfte und Schulen langsam wieder öffnen. Auch Schutz-Maßnahmen soll es geben. Denn sonst gibt es nach den Weihnachts-Feiertagen wieder viele Corona-Neuinfektionen, sagte Anschober.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Rechtsanwälte klagen gegen Schul-Schließungen

Innsbruck/Wien - Seit rund einer Woche gibt es keinen Unterricht mehr in Österreichs Schulen. Alle Schüler müssen wieder von zu Hause unterrichtet werden. Dagegen wollen 2 Rechtsanwälte aus Innsbruck im Namen ihrer Kinder beim Verfassungs-Gerichtshof (VfGH) klagen.

Die Rechtsanwälte meinen, dass es keine guten Gründe für die Schul-Schließungen gibt. Denn es gebe keinen Beweis, dass Schulen zur Verbreitung des Corona-Virus beitragen. Die Gesundheits-Experten waren daher gegen Schul-Schließungen. Der Verfassungs-Jurist Heinz Mayer glaubt deshalb, dass die Klage gute Chancen hat.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof (kurz VfGH) ist eines der wichtigsten Gerichte in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die österreichische Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste aller Gesetze in einem Land. Darin stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. In der Verfassung steht auch, was Politiker dürfen und was sie nicht dürfen.

Thiem verlor in London gegen Medwedew

London - Dominic Thiem hat beim Finale der Tennis-Welttour in London das Endspiel gegen Daniil Medwedew aus Russland verloren. Österreichs bester Tennis-Spieler verlor gegen Medwedew beim Treffen der weltbesten Tennis-Spieler des Jahres in 3 Sätzen mit 6:4,6:7 und 4:6.

Thiem hat trotz der Niederlage ein Preisgeld von umgerechnet rund 720.000 Euro gewonnen. Derzeit liegt Thiem auf Platz 3 der Rangliste der besten Tennis-Spieler der Welt. Auf Platz 1 liegt Novak Djokovic aus Serbien. Nummer 2 der Rangliste ist Rafael Nadal aus Spanien.

US-Sängerin Taylor Swift bei American Music Awards geehrt

Los Angeles - Die weltberühmte US-Sängerin Taylor Swift hat wieder bei den American Music Awards gewonnen. Swift wurde zum 3. Mal in Folge als "Künstler des Jahres" geehrt. Zudem bekam sie noch die Preise als beliebteste Pop/Rock-Sängerin und für das beste Musik-Video. Damit gewann die Sängerin bisher insgesamt 32 Preise bei den American Music Awards. Wegen der Corona-Krise fand die Preis-Verleihung online statt. Normalerweise ist die Preis-Verleihung ein großes Event.

Die britische Sängerin Dua Lipa etwa gewann ihren ersten Preis bei den American Music Awards. Sie wurde für den besten Pop/Rock-Song geehrt. Sänger Justin Bieber und Rapper The Weeknd bekamen je 3 Preise. Die Musik-Gruppe BTS aus Südkorea gewann 2 Preise.

Erklärung: American Music Awards

Die American Music Awards werden seit 1973 verliehen. Die Musiker werden über die Verkaufszahlen ihrer Alben nominiert. Außerdem können Fans im Internet für die Musiker abstimmen.

