Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Corona-Impfungen sollen in Österreich im Jänner 2021 starten

Wien - Die Impfungen gegen das Corona-Virus sollen im Jänner 2021 in Österreich starten. Zuerst sollen jene Menschen geimpft werden, die sich besonders leicht mit dem Corona-Virus anstecken können. Das sind vor allem alte und kranke Menschen. Darum starten die Impfungen zuerst auch in Altersheimen und Pflegeheimen. Auch das Pflegepersonal in diesen Heimen wird geimpft.

Gesundheitsminister Anschober will, dass insgesamt mehr als 50 Prozent der Österreicher gegen das Corona-Virus geimpft wird.

Bürgermeister Ludwig von Bundespräsident Van der Bellen angelobt

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann von Wien angelobt worden. Kurz vorher wurde Ludwig vom Gemeinderat wieder zum Wiener Bürgermeister gewählt.

Die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig und die NEOS bilden gemeinsam die neue Wiener Stadtregierung. Es ist das erste Mal, dass die NEOS an irgendeiner Regierung beteiligt sind. Vorher hatte Ludwigs SPÖ 10 Jahre lang zusammen mit den Grünen die Wiener Stadtregierung gebildet.

Erklärung: Angelobung

Bei der Angelobung leisten hohe Politiker einen Amts-Eid. Das heißt, sie versprechen feierlich, dass sie sich an die Verfassung und die Gesetze von Österreich halten werden. Erst mit der Angelobung können sie ihr Amt antreten. Angelobt werden zum Beispiel die Regierung und die Landeshauptleute. Der Wiener Bürgermeister ist gleichzeitig Landeshauptmann von Wien.

Erklärung: Gemeinderat

Städte und Orte haben einen Gemeinderat. Der Gemeinderat ist wie ein Parlament. Im Gemeinderat sitzen Politiker von verschiedenen Parteien. Sie beschließen Regeln und Vorschriften, die nur in dem einzelnen Ort oder in der einzelnen Stadt gelten.

Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit steigen weiter

Wien - Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist wieder leicht gestiegen. Derzeit sind 448.792 Menschen arbeitslos, das sind um rund 5.200 mehr als in der Vorwoche. Derzeit gibt es rund 88.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Das hat Arbeitsministerin Christine Aschbacher bekanntgegeben.

Die Kurzarbeit hat viel stärker zugenommen als die Arbeitslosigkeit. Derzeit sind 218.871 Menschen in Kurzarbeit. Das sind 49.000 mehr als noch vor einer Woche. Wegen des neuen Lockdowns erwartet Aschbacher, dass Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit noch weiter steigen werden.

Erklärung: Kurzarbeit

Die Kurzarbeit soll Firmen und ihren Mitarbeitern helfen. Bei der Kurzarbeit arbeiten die Mitarbeiter weniger. Ihr Geld bekommen sie dabei vom Staat und nicht von den Firmen. Das hilft den Firmen, weil sie viel Geld sparen. Sie müssen ihre Mitarbeiter dann nicht kündigen.

Raumschiff aus China startete Flug zum Mond

Wenchang - China hat seine Mond-Mission gestartet. Am Dienstag startete eine Rakete mit einem unbemannten Raumschiff an Bord Richtung Mond. Das Raumschiff soll am Sonntag auf dem Mond landen und zum ersten Mal seit 44 Jahren wieder Gesteins-Proben zurück zur Erde bringen. Forscher erhoffen sich durch das Mondgestein neue Erkenntnisse über die Geschichte des Mondes.

China wäre erst das dritte Land der Welt mit einem Raumfahrt-Programm, dem ein solcher Plan gelingt. Die anderen beiden Länder sind Russland und die USA.

